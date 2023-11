Reunião entre sindicatos médicos e Governo volta a terminar sem acordo

Ao fim de um ano e meio e de mais uma ronda negocial, continua a não haver acordo entre o Governo e os sindicatos que representam os médicos. A reunião deste sábado voltou a terminar sem um entendimento entre a tutela e os dirigentes da Federação Nacional dos Médicos (Fnam) e o do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e ficou já marcado um novo encontro para a próxima quarta-feira, dia 8, às 10h30.

Fica, pois, adiado mais uma vez o fim do protesto inédito dos médicos que se recusam a trabalhar para além do limite legal das horas extraordinárias e que está a provocar grandes constrangimentos em vários serviços de urgência de Norte a Sul do país.

Logo à entrada para a reunião deste sábado, a presidente da Fnam tinha deixado um prognóstico pessimista. "Tendo em conta a qualidade do documento que recebemos para esta reunião, vai ser extremamente difícil" conseguir um entendimento, vaticinou Joana Bordalo e Sá.

À saída, a dirigente sindical disse que as propostas colocadas em cima da mesa "foram exactamente as mesmas da semana anterior" e que o Governo ficou de enviar um novo documento antes da reunião do dia 8.

“Os documentos que nos apresentaram [a Fnam exigiu ter acesso aos diplomas do novo regime de dedicação plena e o que regula as unidades de saúde familiar] são piores do que aquilo que imaginávamos. Mantém-se, na dedicação plena, a questão de os médicos serem obrigados a fazer um limite de trabalho extraordinário de horas para 250 [actualmente são 150], a de aumentar a sua jornada diária de trabalho para nove horas, e o fim do descanso compensatório”, sintetizou Joana Bordalo e Sá.

Esta foi a terceira reunião no espaço de uma semana, após as duas maratonas de domingo e de terça-feira em que houve avanços na questão da redução do horário semanal, das 40 para as 35 horas, e da diminuição do trabalho em serviço de urgência, das actuais 18 horas para 12.

A revisão da grelha salarial continua a ser o principal ponto de discórdia entre o Governo e os sindicatos médicos.