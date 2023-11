Dirigente da IL acusa críticos de passarem imagem falsa de “partido dividido”

Nuno Santos Fernandes diz que existirem “várias opiniões” sobre os estatutos é “positivo” e até “um sinal de que há vida no partido”. Mas pede que as críticas “sejam factuais”.

Com a convenção nacional da Iniciativa Liberal (IL) a aproximar-se, a revisão estatutária que os liberais vão levar a cabo acentuou divergências no partido, tendo um grupo de militantes apresentado uma proposta alternativa à do conselho nacional com críticas de falta de democracia interna e ameaças de desfiliação. O presidente da mesa do conselho nacional da IL, Nuno Santos Fernandes, admite que os debates estão "mais extremados", mas rejeita que haja uma "fragilidade" da liderança de Rui Rocha. Pede, contudo, que "as críticas sejam factuais" e lamenta que os críticos passem uma “imagem de um partido dividido” que “não é verdadeira”.