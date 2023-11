OE2024: Nem diabo, nem alternativa!

O OE2024 propõe alcançar, exatamente no final de 2024, um peso da dívida no PIB de 98%. Isto significa antecipar as melhores soluções do PSD em 6 anos, e as piores em mais de 30.

Em 2017, o atual presidente do Grupo Parlamentar do PSD coordenou um trabalho onde traçava um caminho para a redução da dívida portuguesa. Nessa altura, o peso da dívida no PIB era de 130%. Mas, segundo o dr. Miranda Sarmento, naquele documento político sobre a dívida nacional com a chancela da Plataforma para o Crescimento Sustentável do PSD, também assinado por Jorge Moreira da Silva, só seria possível reduzir a dívida para 100% do PIB dentro de 12 a 15 anos. Mas esta conclusão só seria viável considerando as melhores alternativas então projetadas: em 2030 ou em 2032 poderia chegar aos 100% do PIB. Porém, nas piores possibilidades, os cenários do líder parlamentar do PSD indicavam que a dívida continuaria em torno dos 130% do PIB em 2050 e, noutro, só em 2047 poderia baixar dos 100% do PIB.

Não sabemos se este exercício académico, com óbvia motivação política, não corresponderia a um certo wishful thinking, mas o fato a sublinhar é que, apesar do referido documento divagar sobre a importância da redução da dívida, o líder parlamentar do PSD não via, em 2017, possibilidade prática (ou académica) de isso poder ocorrer em meia dúzia de anos.

Ora, o OE2024 propõe alcançar, exatamente no final de 2024, um peso da dívida no PIB de 98%. Isto significa antecipar as melhores soluções do PSD em 6 anos, e as piores em mais de 30. Nada mau! Mas o que faz o PSD? Luís Montenegro informou o país de que o PSD votaria contra o orçamento, e anunciou em simultâneo que não está (sequer) disponível para uma “violenta abstenção”. Depois desta declaração chegaram os argumentos, sendo que o mais audível foi o do aumento do IUC que não chega a representar 0,1% das receitas totais. Explicação robusta e consistente, acompanhada de uma cansativa narrativa sobre a carga fiscal. O PSD sabe que a carga fiscal cresce pela dinâmica da economia e do mercado de trabalho. Isso mesmo chegou a ser demonstrado pelo Banco de Portugal.

Todavia, já não é a primeira vez que a realidade ultrapassa a ficção social-democrata. Começou por ser a ameaça do diabo, por causa do equilíbrio das contas públicas, que acabou abandonada por ser uma metáfora falhada como já demonstrei; passou pela previsão de uma travagem no Investimento Direto Estrangeiro (matéria onde Portugal é, aliás, um dos recordistas europeus), que nunca aconteceu; houve momentos em que foi a negação da importância do aumento do salário mínimo, advogando o argumento clássico da direita porque, segundo eles, geraria desemprego, no que foram, mais uma vez, contrariados pela realidade; sem dar descanso a esta deriva negacionista e contraditória, surgiu então a prioridade dada à descida do IRC que, imediatamente, deu lugar à prevalência a todo o custo na redução do IRS. Pelo meio deste vendaval desconexo proclamaram estratégias para apoiar as famílias face aos efeitos da inflação, mas apresentaram soluções que valiam metade do que o Governo executou.

É pois com este cata-vento de narrativas que se canibalizam umas às outras, quase à mesma velocidade que os líderes do PSD são substituídos, eis que chegámos ao OE2024 sem diabo e sem alternativa ao Governo do PS.

