Era uma vez um país

Era uma vez um país onde as famílias empobreciam esmagadas por uma carga fiscal que lhes roubava 40% dos rendimentos, onde a justiça era forte e célere com os fracos, indulgente e lenta com os poderosos; um país pejado de políticos corruptos, almejantes de um bom "tacho" em Bruxelas, que se serviam a si próprios, que mentiam descaradamente ao povo, diminuindo-lhes a capacidade de poupança em detrimento da banca e das grandes empresas; um país em que a classe média enfraquecida de rendimentos mas tributada como rica era a nova pobreza envergonhada; um país com um governo arrogante, prepotente e completamente incompetente na aplicação atempada e eficaz dos fundos do PRR; um Estado que matou o ensino público, fez agonizar a saúde, desvalorizou vergonhosamente as carreiras públicas, e que, depois de investir em jovens talentosos altamente qualificados, foi completamente incapaz de os manter como mais-valia de retorno; pelo contrário, incentivou-os a emigrarem: não sejam piegas, emigrar é uma oportunidade.

Era uma vez um país profundamente envelhecido, onde era proibido nascer, onde não havia sequer um sítio condigno para parir, sem incentivos suficientes à natalidade e aos cuidados de saúde na infância, um país onde as linhas férreas foram praticamente abandonadas; um país onde idosos miseravelmente reformados, com veículos com mais de 16 anos, que mantinham por não conseguir comprar novos e que nunca circularam em SCUT, pagavam mais IUC para os que tinham carros mais recentes e que lá circulavam regularmente. Adivinhem lá que país é esse.

Emanuel de Sousa e Castro, Mirandela

Segurança rodoviária

São inúmeras as causas dos acidentes rodoviários, bem como as graves consequências na economia e na vida de muitos de nós. Muitos dos acidentes não passam de bate-chapa em plena hora de ponta que entope todo o trânsito, causando stress e grandes dificuldades na vida diária de muitos portugueses, principalmente os que moram fora das grandes cidades mas lá trabalham. Mas há, a meu ver, uma outra causa que nunca é referida: a falta de qualidade na instrução, que não é culpa das referidas escolas mas do que se pretende para aprovar no respectivo exame. Além da parte governamental, vejo também como grandes responsáveis a Autoridade Nacional para a Prevenção Rodoviária (ANPR) e o Automóvel Clube de Portugal (ACP), de que sou sócio há quase 40 anos. Quando se treina o futuro condutor para gincanas e se circula a 35km/h, não se dota o futuro condutor da necessária aptidão. Refiro duas situações caricatas passadas no exame de condução de dois familiares. A um foi pedido para numa rotunda circular em marcha-atrás sempre à mesma distância do passeio, em que o examinador abria a porta para dizer que se estava a afastar. A outra foi quando o examinando em local livre de trânsito andou a cerca de 50km/h. Foi-lhe perguntado se pretendia ser piloto de automóveis. Contudo, situações como o ensino de travagens de emergência ou a verificação correcta da pressão dos pneus não são assuntos na aprendizagem quando são causa de tantos acidentes.

António Barbosa, Porto

A imoralidade do lucro dos bancos

O exagerado lucro actual dos bancos é superimoral, na medida em que é baseado nos juros elevadíssimos que cobram para empréstimos para comprar casa e em miseráveis pagamentos de juros a quem tem depósitos a prazo. O Banco de Portugal continua sem tomar medidas e os gestores bancários, que não têm qualquer moral, ficam satisfeitos com os resultados alcançados, mesmo que tenham por base a imoralidade e que nenhuma medida tenha sido criada por eles. Os lucros actuais apresentados pelos bancos deveriam constituir uma vergonha enorme para os seus gestores, que infelizmente só vêem dinheiro. Apresentar lucros assim é fácil.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Os lucros e a pobreza

Recentemente um grupo económico que detém uma cadeia de supermercados anunciou lucros que nos fazem pensar que o contexto de crise para uns acaba por ser favorável para outros, num claro oportunismo das circunstâncias. É preciso dizer que os lucros anunciados só acontecem porque existem colaboradores com sobrecarga nas funções que desempenham, e que, por vezes, pressionados pelas circunstâncias, prestam um mau serviço ao cliente que paga e é mal servido pela falta de qualidade, o que faz transparecer a ideia de que é muito mais importante o lucro do que o bom serviço prestado.

O referido aumento dos lucros só é possível num país que cobra demasiados impostos, o que poderá fazer disparar os preços dos bens essenciais, para aumentar as margens de lucro na distribuição, o que se traduz nos custos mais elevados para o consumidor final, e é também uma forma indirecta de o Estado penalizar as pessoas, aumentando o lucro de uns e contribuindo para a pobreza de outros.

Américo Lourenço, Sines