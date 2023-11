Sinal amarelo para Marcelo

Quem muito se expõe, por vezes tropeça e a câmara lá está para captar. Assim aconteceu com Marcelo Rebelo de Sousa no Bazar Diplomático, na sexta-feira.

Tem de se medir em gigas o espaço de armazenamento capaz de acolher todas as fotos que ao longo de sete anos de mandato os portugueses têm ao lado do seu Presidente. Nunca, na nossa história, a figura cimeira do Estado teve um grau de proximidade tão grande com os seus concidadãos como tem Marcelo Rebelo de Sousa, que nunca recusa um abraço nem um comentário, sem qualquer preocupação com o protocolo.