Os "chefs" à descoberta dos produtos-estrela dos Açores

A Residência de João Rodrigues, chef do recém-inaugurado Canalha, em Lisboa, está a chegar ao fim dos 12 meses durante os quais percorreu o país e o mapa dos nossos melhores produtos e produtores. É, provavelmente, arrisca Alexandra Prado Coelho, o mais importante projecto gastronómico do ano.

Nos últimos meses, João Rodrigues andou, então, por Portugal à procura de produtos e produtores de excelência. A última paragem foi em São Miguel, nos Açores, e a Alexandra seguiu viagem com o chef e a sua equipa e descobriu alguns destes produtos: do ananás ao chá, do milho ao queijo. Serve-nos tudo aqui.

O José Augusto Moreira, por sua vez, andou pelo Corvo e pelas Flores, também na companhia de cozinheiros. Neste caso, foi a Marca Açores que convidou três reconhecidos chefs – Joel Vieira, do restaurante Tasquinha Vieira, em São Miguel; Alexandre Silva, dos restaurantes Loco e Fogo, em Lisboa; e David Jesus, do Seiva, em Leça da Palmeira – para potenciar a gastronomia e os produtos locais. Antes de mais, o José Augusto assombrou-se com a natureza das duas ilhas – e depois foi prová-las à mesa.

Bom fim-de-semana e boas fugas!