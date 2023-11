Von der Leyen foi a Kiev para mostrar que a guerra europeia não foi esquecida

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajou até Kiev este sábado para se encontrar com o Presidente Volodymyr Zelensky, numa visita de surpresa a poucos dias da apresentação de um relatório crucial sobre o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia.

À chegada a Kiev, Von der Leyen disse que a visita tem o objectivo de debater “o caminho de adesão da Ucrânia à UE” e discutir “o apoio financeiro da UE para reconstruir a Ucrânia como uma democracia moderna e próspera”. “E como iremos continuar a fazer a Rússia pagar pela sua guerra de agressão”, acrescentou numa publicação no X (antigo Twitter).

A sexta visita da presidente da Comissão Europeia à Ucrânia desde o início da invasão em larga escala acontece numa altura em que as autoridades ucranianas manifestam preocupação acerca da sua posição na lista de prioridades dos seus aliados ocidentais. A eclosão da guerra entre Israel e o Hamas arrisca dividir as atenções de Bruxelas e Washington, mas Von der Leyen quis deixar claro que a guerra na Ucrânia continua no topo da agenda.

Na próxima quinta-feira, a Comissão Europeia vai divulgar o relatório em que afere o progresso dos candidatos à adesão à UE, incluindo a Ucrânia, no que respeita a reformas económicas, políticas e jurídicas exigidas por Bruxelas. Nos últimos dias, Von der Leyen visitou outros países dos Balcãs que estão também na lista de candidatos.

Em declarações aos jornalistas enquanto viajava para Kiev, Von der Leyen confirmou que “o pacote de alargamento estará no topo da agenda” para o encontro com Zelensky, segundo o Politico Europe.

Ao lado do líder ucraniano, a presidente da Comissão Europeia elogiou o progresso de implementação das reformas pela Ucrânia. "Sei que estão no processo de completar reformas extraordinárias. Se isto acontecer, e estou confiante, a Ucrânia poderá alcançar o seu objectivo ambicioso de seguir para a próxima etapa do processo de adesão", afirmou Von der Leyen.

Zelensky garantiu, durante a conferência de imprensa este sábado, que o seu Governo está empenhado em realizar as reformas exigidas pela UE, incluindo no combate à corrupção.

O Presidente ucraniano também abordou a situação no terreno de batalha, rejeitando a ideia de que se tenha chegado a uma situação de impasse e reiterando a importância dos aviões de combate fornecidos pelos seus aliados. "A Rússia controla os céus, nós cuidamos dos nossos militares. Ninguém quer simplesmente abandoná-los, como a Rússia que abandona as suas pessoas como se fossem carne. Como superar isto? F-16, temos de esperar que os rapazes aprendam quando regressarem", afirmou.

A expectativa dominante é de que o relatório permita a abertura de conversações formais para a adesão da Ucrânia à UE. Esta semana, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, disse estar confiante de que Kiev seja finalmente colocado na rota de Bruxelas.

“A UE tem de ser alargada, essa é uma consequência geopolítica da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Estou convencida que o Conselho Europeu irá dar esse sinal em Dezembro”, afirmou Baerbock.

É necessária a aprovação de todos os Estados-membros da UE para que as conversações sobre a adesão sejam abertas, o que dará início a um longo processo em que a Ucrânia terá de pôr em curso inúmeras reformas.