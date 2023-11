O pacato princípio de tarde em Lourenzá condiz com os verdejantes prados e o céu limpo em redor. O relógio já dobrou a uma da tarde nesta província de Lugo, no Nordeste da Galiza, mas no terraço de entrada d’O Forno de Tovar continuam a ouvir-se o tilintar de brindes e as conversas de amigos, sempre acompanhados pela cerveja galega e provavelmente em pausa para o almoço, a julgar pela hora e pelas camisas aprumadas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt