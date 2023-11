Cuidados paliativos: conheça estas comunidades que cuidam

Criar laços e redes de apoio comunitárias para ajudar pessoas em fim de vida. É este o grande objectivo da criação de comunidades compassivas. Em Portugal, está já no terreno o projecto “Comunidades Compassivas: Laços que Cuidam”, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP), no âmbito do Programa Humaniza – Apoio Integral a Pessoas com Doenças Avançadas da Fundação ”la Caixa”.

É a APCP que, desde 2019, gere os vários concursos para a criação de comunidades compassivas em Portugal. Mas o que são, afinal, estas comunidades?

“As comunidades compassivas são estruturas comunitárias de proximidade, organizadas em torno das pessoas com necessidades paliativas, dos seus cuidadores e ainda do cidadão comum, com o intuito de criar laços de proximidade, redes de apoio que garantem a continuidade de cuidados e a satisfação das necessidades numa lógica de vizinhança”, começa por explicar Hugo Lucas, psicólogo clínico e membro da direcção da APCP.

Além disso, “são motores da promoção da literacia em fim de vida, na área da doença avançada, dos cuidados paliativos ou noutras formas e etapas do processo de morrer”.

E tudo começou em 2009 com o lançamento da Carta da Compaixão pela escritora inglesa Karen Armstrong que, segundo Hugo Lucas, “convocava o homem a recentrar a compaixão no centro da conduta moral e da religião; a garantir aos jovens informações precisas e respeitosas acerca das outras tradições, religiões e culturas; a incentivar uma visão positiva acerca da diversidade cultural e religiosa, e a cultivar uma inteligência compassiva perante o sofrimento de todos os seres humanos”.

“Contudo, foi com Allan Kellehear que nasceu o termo comunidades compassivas. Este sociólogo e médico de saúde pública, afirmou a necessidade destas comunidades na abordagem da saúde pública aos cuidados paliativos”, acrescenta.

Apoio e sensibilização

Cada comunidade compassiva conta com um coordenador e uma rede de voluntários com uma média de dez pessoas. “Estas comunidades dão acompanhamento ao doente e também às famílias, além de promoverem a sensibilização social para o tema dos cuidados paliativos. Há voluntários que simplesmente fazem companhia aos doentes, enquanto o familiar ou o cuidador trata dos seus assuntos”, relata Hugo Lucas.

Todas as comunidades têm formação e acompanhamento constante das equipas técnicas e, acrescenta Hugo Lucas, têm um “papel importante na identificação das necessidades das famílias e no reporte às equipas técnicas”.

“Às vezes, há situações complicadas no seio familiar que não são logo visíveis numa primeira instância e que o voluntário tem essa capacidade para identificar.”

Hugo Lucas é também responsável pela Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS) do Instituto São João de Deus (ISJD), em Lisboa. Nesse sentido, lembra que as EAPS “têm como eixo fundamental garantir o acompanhamento e intervenção nas necessidades psicológicas, sociais e espirituais do doente e da sua família no contexto da doença avançada, bem como o acompanhamento ao longo do processo de luto”.

Esse mesmo trabalho das EAPS, que também são apoiadas pelo Programa Humaniza, é prosseguido pelas comunidades compassivas, sobretudo no que se refere “à filosofia de trabalho baseada na compaixão, na capacitação do cuidador, no alívio da exaustão e da sobrecarga, ou até mesmo na promoção de recursos espirituais”.

O primeiro concurso foi lançado em 2019 e deu origem às duas primeiras comunidades compassivas do projecto: na Amadora e no Porto.

Passados quatro anos e findos os constrangimentos impostos pela pandemia de covid-19, o trabalho não só merece um “balanço positivo” do responsável da APCP, como já levou, este ano, à implementação de outras três comunidades compassivas, no Algarve (Faro e Loulé), em Leiria e em Vila Nova de Gaia.

Equipas técnicas no centro do processo

Além do trabalho das comunidades compassivas, surge, ainda, o trabalho das EAPS, equipas técnicas especializadas no apoio ao doente em fim de vida e seus familiares e cuidadores. Pelas mãos do psicólogo clínico Hugo Lucas, desde Dezembro de 2018 que a EAPS do Instituto São João de Deus presta apoio em contexto comunitário nos Agrupamentos de Centro de Saúde de Lisboa Ocidental-Oeiras e Loures-Odivelas, no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e ainda em cinco lares do concelho de Oeiras.



“Anualmente, avaliamos uma média de 700 novos doentes e fazemos cerca de três mil consultas ao longo do seu processo de doença. Acompanhamos de igual modo as famílias, numa média anual de 800 novos familiares, e vemo-los ao longo da trajectória da doença uma média de duas vezes por cada doente. Quanto a lutos realizamos anualmente cerca de 650 consultas, cumprindo assim o legado de São João de Deus: fazer o bem, bem feito”, explica.