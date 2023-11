Três dias para debater o vinho em Coimbra, com gente do sector e outros especialistas

É anunciado como sendo “o maior encontro dedicado ao vinho realizado em Portugal” e levará a Coimbra, de 7 a 9 de Novembro, alguns nomes influentes do sector, juntamente com várias personalidades de outras áreas. É o caso de Christopher Pissarides, Nobel da Economia de 2010, assim como de Bruce Dickinson, vocalista da banda Iron Maiden, cujas presenças estão confirmadas na quarta edição da Wine Future.

Ao longo de três dias, no Convento de São Francisco, produtores, jornalistas e enófilos em geral procurarão “Quebrar Barreiras” — é esse o tema do encontro —, ou seja, “identificar os problemas que o sector atravessa a nível mundial e encontrar formas de os ultrapassar”, adianta Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal, entidade que assume a organização do encontro, juntamente com a Chrand Events USA.

Uma das questões que estará em discussão prende-se com o “ataque cego” ao consumo de vinho, por parte dos “radicais anti-álcool”, que, “descurando todo o conhecimento científico que existe hoje em dia sobre os benefícios do consumo moderado de vinho, aliado à dieta mediterrânica, atacam qualquer tipo de álcool e qualquer tipo de consumo”, refere aquele responsável.

Outra das problemáticas diz respeito às tendências de consumo das novas gerações, que estão a optar por “outro tipo de bebidas alcoólicas, em detrimento do vinho”, acrescenta Frederico Falcão, enquadrando, assim, aquele que será, precisamente, o primeiro painel do encontro: “Educar as novas gerações para o consumo de álcool com moderação e responsabilidade”, será o tema em análise, logo após a sessão de abertura, marcada para as 9h, de terça-feira, dia 7.

Dos palcos à produção de cerveja

É também no primeiro dia da Wine Future que Bruce Dickinson irá falar sobre a sua experiência “De estrela do rock a empresário”. Ainda que nem todos conheçam essa sua faceta, a verdade é que o vocalista dos Iron Maiden é “um empresário do sector de bebidas alcoólicas, mais concretamente produtor de cerveja”, nota o presidente da ViniPortugal.

Esta edição da Wine Future contará, ainda, com as intervenções de Adrian Bridge, CEO da The Fladgate Partnership — que detém a Taylor's, a Croft a a Fonseca e que comprou em Agosto anunciou a compra da Ideal Drinks, o que lhe permite entrar nos vinhos tranquilos —, Bento Amaral, enólogo português e um dos rostos do projecto Humanwinety, e Rita Nabeiro, da Adega Mayor, entre outros. Christopher Pissarides falará no terceiro e último dia do evento. O Nobel da Economia abordará “o contexto económico mundial, apresentando a sua previsão para o futuro da economia europeia e mundial”, anuncia Frederico Falcão.

Na plateia irão estar, segundo estima a organização, cerca de 400 participantes, vindos de “todo o mundo”, muito particularmente “da Europa”, acrescenta aquele responsável, sem deixar de reconhecer que o número ficou um pouco aquém das expectativas. “O que está a acontecer no sector a nível mundial é uma grande quantidade de eventos ao mesmo tempo”, lamenta o presidente da ViniPortugal.

O bilhete geral para a Wine Future 2023 custa 357 euros (380 dólares) e pode ser adquirido no site do evento.