Essência do Vinho regressa a Lisboa no fim-de-semana

Evento para profissionais e entusiastas é já de 4 a 6 de Novembro no Centro de Congressos de Lisboa, com mais de 4.000 vinhos em prova e um espaço dedicado a vinhos de intervenção mínima.

A Essência do Vinho Lisboa está de volta naquela que será a sua maior edição até à data, com um crescimento de 20% dos expositores presentes no evento, com vinhos nacionais e internacionais. Ao todo, são mais de 4.000 vinhos em prova, um “blend entre grandes nomes e novos protagonistas”, adianta em comunicado Nuno Guedes Vaz Pires, director do evento.

No fim-de-semana de 4 e 5 de Novembro, o evento organizado pela Revista de Vinhos, e que se realiza desde 1999, estará aberto ao público em geral, entre as 15h e as 21h. Na segunda-feira, 6 de Novembro, o Centro de Congressos de Lisboa recebe apenas os profissionais do sector, entre as 11h e as 18h.

A programação inclui provas comentadas por provadores da Revista de Vinhos e da revista brasileira de vinhos e gastronomia Gula, além de lançamentos exclusivos, conversas com produtores e enólogos e um espaço dedicado a vinhos de intervenção mínima, o Mundo Natural, com perto de duas dezenas de produtores.

A Quinta da Pacheca, a Herdade do Portocarro, o Esporão, a Quinta do Barão do Hospital, a Sogrape, a Niepoort, o Domínio do Açor e a Cortes de Cima serão alguns dos nomes nacionais em destaque nas provas verticais.

Quanto aos internacionais, haverá provas de vinhos biodinâmicos de França, da Áustria e da Alemanha, além de uma prova dos espanhóis Ramon Bilbao e de algumas maisons de referência de Champagne.

Algumas regiões vitivinícolas portuguesas terão direito a provas especiais, como a “Fernão Pires e Castelão: o ADN do Tejo”, na segunda-feira, 6, às 16h, uma prova organizada pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo sobre estas duas castas — variedades que, como já demos conta no Terroir, a região tem vindo a recuperar —, conduzida pelo sommelier Rodolfo Tristão e pelo wine educator Manuel Moreira.

Haverá também uma prova sobre os vinhos brancos da região de Lisboa e o seu "nervo", outra dedicada à região dos Vinhos Verdes e à diversidade de perfis que esta produz, uma aos vinhos "com carácter" da Beira Interior e outra ainda com "clássicos e vanguardistas" do Dão.

A harmonização vinho / comida não foi esquecida e haverá sessões para explicar como fazem os melhores pairings, por exemplo de vinhos com queijos.

Os profissionais inscritos terão acesso a uma plataforma de networking, “para facilitar a interacção e promover relações comerciais”, explica o director do evento. A plataforma permite, por exemplo, “o agendamento de reuniões e o envio de mensagens directas entre profissionais e produtores”.

De acordo com o site do Essência do Vinho, as edições anteriores contaram com visitantes de 28 nacionalidades, 32% profissionais do sector.

Os bilhetes custam 20 euros por dia (35 euros o passe para o fim-de-semana) e podem ser comprados no site do evento. As provas não estão incluídas no preço do bilhete.