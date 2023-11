Facebook a partir de 10 euros. “É expectável que Comissão Europeia aumente o escrutínio”

A Meta, a dona do Facebook e do Instagram, vai passar a cobrar pelas contas dos utilizadores que queiram dispensar a publicidade. Isto acontece porquê?

Este anúncio acontece na sequência do intenso debate jurídico que a Meta tem travado com algumas autoridades de protecção de dados e com as instituições europeias, sobre o fundamento de licitude no âmbito dos tratamentos de dados que suportam a publicidade personalizada. A questão tem estado em saber se a Meta pode – sem necessidade de obter um consentimento específico – recolher os dados dos utilizadores do Facebook relativos a actividades fora do Facebook (por exemplo, a consulta de páginas Internet e de aplicações de terceiros, mas também a utilização dos outros serviços do grupo Meta, como o Instagram e o WhatsApp) e cruzá-los com as contas dentro do Facebook, com a finalidade de permitir e potenciar os anúncios de publicidade personalizada dirigidos aos mesmos utilizadores. Muito resumidamente, a posição da Meta tem sido de que aqueles tratamentos de dados são (também) justificados pela necessidade de executar o contrato celebrado entre a Meta e os utilizadores do Facebook.

