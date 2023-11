A Geração X está a casar-se só agora. Herança e património ajudam a explicar porquê

Segunda-feira, 3 de Outubro de 2022. O dia amanheceu quente e teria sido só mais um no calendário, não fosse o 45.º aniversário de Mariana Cruz e também o dia que escolheu para casar-se com Mário Marques, o homem com quem partilhava a vida há quase 30 anos. Aida Graça e Fausto Santos também escolheram casar-se depois de dobrada a curva dos 40 e de muitos anos de vida em comum. Marta e Artur (nomes fictícios) fizeram o mesmo. Porque sim, porque uma velha aliança de família foi reencontrada, mas sobretudo porque, em termos legais, a união de facto não é igual ao casamento, especialmente no tocante ao património e a heranças.

