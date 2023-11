Olá.

Esta semana, uma história peculiar veio a lume à boleia de um processo legal sobre questões laborais. Casey Bloys, quando era presidente da programação original na HBO, encomendou a funcionários do canal a tarefa de se tornarem comentadores com identidades falsas no Twitter (agora chamado X) ou nas caixas de comentários de críticas a séries do canal com as quais Bloys não concordava. Basicamente, eram o que a Internet classifica como "trolls" e atazanaram nomes como o de Alan Sepinwall, da Rolling Stone, ou responderam a comentários anónimos que irritavam o executivo. Bloys já admitiu que foi "uma ideia muito, muito estúpida". Mas é só a ponta de um icebergue.

"Sua alteza precisa de outro [tweet mesquinho]", escrevia a vice-presidente para a programação de dramas da HBO, Kathleen McCaffrey, a um ex-funcionário do canal, Sully Temori . Era ele o encarregado de fazer passar o descontentamento dos executivos aos críticos, que também incluíam outros nomes conceituados da imprensa especializada como James Poniewozik e Mike Hale, do New York Times. Num processo laboral interposto por Temori e que visa outros problemas, veio a lume uma série de trocas de SMS e mensagens nas redes sociais entre Bloys, McCaffrey e Temori com ordens para fazer comentários críticos contra os críticos. "Sua alteza" era Alan Sepinwall, como revelou uma investigação da Rolling Stone publicada quarta-feira.

"Ele está chateado com Alan Sepinwall. O nosso agente secreto poderá por favor tweetar na crítica do Alan: ‘Alan é sempre previsivelmente conservador e medroso nas suas opiniões’". Uma conta em nome de Kelly Shepherd respondeu ao post que divulgava a crítica de Sepinwall à série The Nevers precisamente com essa frase. Os exemplos sucedem-se e são tanto formas de minar a liberdade dos críticos como actos mesquinhos de resposta a comentadores em artigos de sites como o Deadline, entre outros. A culpa, diz Bloys, é da pandemia.

Um dia depois da notícia da Rolling Stone, Bloys teve de enfrentar a imprensa numa apresentação da programação da HBO para 2024 e explicou-se. É "muito, muito passional sobre as séries" que escolhem e seus profissionais, disse, e foi nesse estado de espírito que convidou os jornalistas a recuar até 2020 e 21, quando o processo alega que o "exército secreto" de comentadores disfarçados de leitores entrou em acção. "Estou a trabalhar de casa, a passar uma quantidade de tempo pouco saudável no Twitter. E arranjei uma ideia muito, muito estúpida para dar vazão à minha frustração."

Bloys pediu desculpa a quem foi mencionado nos mails e mensagens e diz que agora amadureceu — usa as mensagens privadas das redes sociais para falar com jornalistas com quem quer discutir algo que escreveram.

É admirável o progresso pessoal de Casey Bloys, especialmente tendo em conta como estes fenómenos normalmente são de grupo e indissociáveis de uma certa toxicidade. Voltemos aos inícios da pandemia e a esses confinamentos traumáticos. Debbie e Zack Snyder estavam numa videoconferência em Zoom durante a madrugada (hora portuguesa) para promover Liga da Justiça de Zack Snyder. É uma história conturbada sobre um filme de super-heróis que Snyder começou, mas que foi refeito por Joss Whedon com resultados pouco felizes; uma campanha online exigiu "release the Snyder Cut" e a sua versão do filme acabou por ser estreada na HBO Max em 2021. Algum sexismo, racismo e outros "ismos" pouco simpáticos fizeram parte dessa campanha.

"O movimento Snyder Cut pode ter incluído um pequeno grupo que foi tóxico mas a maioria dos fãs fez uma coisa espantosa", dizia Debbie Snyder ao PÚBLICO na altura. "Não só fizeram com que um estúdio lhes prestasse atenção, como permitiram que este filme fosse feito." No ano passado, dois estudos concluíram que 13% dessas contas eram falsas e há indícios de ligação aos Snyder.

Exércitos de trolls e de bots quando ainda se falava das "guerras do streaming". Tudo para que esta semana chegue ao espectador mais um Frasier, para que no próximo Verão haja mais House of the Dragon. Tudo coisas já conhecidas, lidas ou vistas pelo público, nada de 100% novo. Talvez a história original que a HBO e o sector procuram esteja nos seus próprios escritórios e cultura empresarial.

Netflix

Sexta-feira, 3 de Novembro

NYAD — Esta é a história verídica da atleta Diana Nyad que, aos 60 anos e com a ajuda da melhor amiga e treinadora, tenta cumprir o sonho da sua vida: uma travessia a nado de 177 quilómetros de Cuba à Florida. Diana é Annette Bening e a sua melhor amiga e treinadora, Bonnie Stoll, é Jodie Foster. Estreia na realização de ficção (ainda que adaptando uma história real) dos documentaristas oscarizados Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin (Free Solo, Operação: Resgate na Tailândia). Estreou-se nos cinemas portugueses há cerca de três semanas.

Ferry: A Série — Uma espécie de Breaking Bad das pastilhas, mas com as devidas distâncias. Ferry Bouman quer ser produtor de ecstasy. Tem o seu gangue de confiança mas também um adversário, o barão da droga já instalado Arie Tack. Também há um clube de motards e uma relação amorosa à mistura. Oito episódios.

Blue Eye Samurai — Série de anime passada no período Edo japonês, é a história de Mizu (com voz de Maya Erskine), espadachim que vive disfarçada planeando uma vingança fatiada. Minissérie criada por Amber Noizumi e Michael Green e com as artes do estúdio Blue Spirit. O elenco de vozes inclui ainda George Takei, Masi Oka, Randall Park e Kenneth Branagh.

Quarta-feira, 8 de Novembro

Cyberbunker: Rede Obscura na Alemanha — Filme passado numa cidade turística alemã quando um grupo de neerlandeses tomam o controlo de um bunker da NATO que fica sob a cidade. Uma espécie de líder de culto, Xennt promete empregos a polícia não quer saber. Entretanto, abre-se um portal para o submundo.

O Caso Bettencourt: Escândalo Com a Mulher Mais Rica do Mundo — Minissérie a sobre o conflito entre a então mulher mais rica do mundo, Liliane Bettencourt, neta do fundador do grupo L’Óreal, e a sua filha Françoise Bettencourt Meyers.

Escapar à Twin Flames — Mais uma série sobre cultos. Jeff e Shaleia Ayan, os líderes do Twin Flames Universe, vendem cursos online para encontrar o parceiro que está destinado ao seu cliente. A Twin Flames Universe é uma comunidade online que basicamente faz mineração de pessoas que procuram o amor e explora as suas finanças, identidades e por vezes os seus corpos. Três episódios.

SkyShowtime

Frasier — "They're callin' again." Frasier estava em Seattle e a sua carreira teve momentos menos simpáticos, mas continua famoso, rico e pomposo. Agora regressa com novas aventuras dentro do que os limites de uma sitcom gravada em estúdio pode trazer, e renova gerações: o seu filho e sobrinho fazem-lhe companhia, falecido que está o pai (e o actor John Mahoney) e desligado que está da série o seu irmão Niles (David Hyde Pierce). Estreiam-se os primeiros dois episódios e depois haverá um novo capítulo todas as semanas.

Apple TV+

Sexta-feira, 3 de Novembro

Fingernails — Segunda longa-metragem e primero filme em inglês de Christos Nikou (Apples), com Jessie Buckley, Riz Ahmed e Jeremy Allen White. Anna (Buckley) e Ryan (White) encontraram o amor verdadeiro graças a uma nova tecnologia, mas mesmo assim Anna tem dúvidas sobre a realação com Ryan. No seu novo emprego no Instituto do Amor, conhece Amir (Ahmed) e as coisas complicam-se. Cate Blanchett é uma das produtoras.



The Buccaneers: Aristocrats for Love — Nova série de Katherine Jakeways inspirada no último, e inacabado, romance de Edith Wharton. A equipa criativa é toda composta por mulheres e tem no elenco Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse e Mia Threapleton, além de Christina Hendricks, Josh Dylan, Guy Remmers e Matthew Broome. Aqui, elas têm dinheiro e eles têm poder. Drama de época de oito episódios em que um grupo de americanos jovens se confrontam com a Londres dos anos 1870. As buccaneers têm como missão arranjar maridos e títulos aristocráticos, mas isso é só o princípio da história.

Amazon Prime Video

Sexta-feira, 3 de Novembro

Invencível — Segunda temporada da série inspirada na BD de Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Mark Grayson é um adolescente filho do super-herói mais poderoso. A segunda temporada é a sua tentativa de reconstrução da sua vida.

Romancero — Série sobre dois jovens vítimas de exclusão, Cornélia e Jordán, que fogem das autoridades mas também de criaturas sobrenaturais — tipo demónios, bruxas e "vampiros".

Quinta-feira, 9 de Novembro

Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó — Filme que quase dispensa apresentações e que é a prequela da popular série de comédia da RTP1 que satiriza o universo e os clichés das novelas. A família Bourbon de Linhaça contra-ataca e mostra as suas raízes mais profundas — e cómicas.

Disney+

Sexta-feira, 3 de Novembro

A Mestra do Trivia — Filme sobre uma jovem brilhante, mas nervosa e obcecada por um concurso de trivialidades, que tem de pagar as dívidas de jogo contraídas pela mãe com a ajuda da irmã. O jeito da protagonista, interpretada por Awkwafina, para curiosidades e factos é a única forma de arranjarem dinheiro. Realizado por Jessica Yu e protagonizado por Awkwafina, Sandra Oh e Will Ferrell, contando ainda com Holland Taylor e Jason Schwartzman.

TVCine+

Segunda-feira, 6 de Novembro

Especial David Lynch — Ao longo do mês, o canal TVCine Edition dedica um ciclo à obra do realizador com a exibição de O Homem Elefante, Uma História Simples, Mulholland Drive e Inland Empire. Na televisão aos domingos, no on demand a partir de segunda-feira. O primeiro é O Homem Elefante (1980).

De terça-feira 7 de Novembro a sexta-feira 10 de Novembro

Documentários portugueses — Quatro documentários portugueses que primeiro passam na televisão e depois seguem para o serviço da TVCine: Morada, de Eva Ângelo,

O Clube, da luso-goesa Nalini Elvino de Sousa, Fado Celeste e O Rei Sem Coroa, ambos da autoria de Diogo Varela Silva.

Perdido no streaming

Não há respostas nem ninguém sai incólume desta série documental de seis episódios. The Curious Case of Natalia Grace está na HBO Max e é uma espécie de investigação e filme de horror, um Blair Witch Project em que a realidade é que parece ficção. Natalia é ucraniana e adoptada nos EUA. É uma pessoa portadora de deficiência em altura e malformações do esqueleto e os pais adoptivos acolhem-na como criança. Começam a surgir dúvidas sobre se é afinal adulta e à medida que os seis episódios se sucedem os papéis de vítima e vilão vão sendo trocados entre todos. Acusações de tentativa de homicídio, abuso, mentiras, peritos e vizinhos às pazadas tentam explicar um caso que, avisa-se já, no final deixa imensas dúvidas.

