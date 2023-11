Bret Easton Ellis em entrevista, Madonna e a estreia de André Barata como colunista

Bret Easton Ellis é uma rock star no campo literário e entrevistá-lo tem os condimentos do rock’n’roll. Excessos, confissões, referências a droga, sexo e música – mas também cinema, de Apocalypse Now a Manhattan. É um Bret Easton Ellis nostálgico ou, como ele diz, "sentimental, mais velho", aquele que se apresenta perante nós. "(…) Meu Deus, tenho 59 a reimaginar-me aos 17 anos."

É o que faz em Estilhaços, o primeiro romance em 13 anos do autor de Psicopata Americano, Menos que Zero e outros livros que fizeram dele um escritor muito popular. Um escritor à margem do meio, algo maldito: "As pessoas criaram uma persona. Eu não criei uma persona. Estava apenas a divertir-me. Os escritores não iam a clubes nocturnos e saíam às quatro da manhã cheios de coca ou iam a festas a toda a hora. Não era suposto. Eu fiz isso porque era jovem e estava a viver em Nova Iorque e queria divertir-me. E peço desculpa se isso não agradou ao New York Times ou à New Republic, mas a minha vida era isso."

Nesta conversa em Lisboa, por onde passou para participar na iniciativa Meet the Author, parceria FLAD/PÚBLICO, o escritor confronta-se com o seu passado – com paragens na Geração X, que reputa de conservadora, na sexualidade ("os jovens estão a ficar muito puritanos") e na morte.

Nesta edição, em que o filósofo André Barata se estreia como colunista do Ípsilon (as suas Palavras de Uso terão periodicidade quinzenal), José Riço Direitinho dá cinco estrelas a O Eu É Um Outro, segundo volume de Septologia, o magnum opus do norueguês Jon Fosse, Nobel da Literatura. Chega segunda-feira às livrarias. E, já que falamos de livros, Helena Vasconcelos elogia Glória, da escritora zimbabuana NoViolet Bulawayo.

Entre o ready-made e a beleza das formas, a escultura de Tony Cragg mostra-se no Museu de Arte Contemporânea do Chiado e em zonas públicas de Lisboa. É uma escultura que põe a matéria "a vibrar", como diz a curadora Emília Ferreira. Porque, como declara Cragg a Luísa Soares de Oliveira, "há uma espécie de geometria fundamental em tudo o que existe. Mesmo nós, no fundo, somos ordem e geometria: nas células, nas veias, nos átomos".

Esta semana nas salas, Reino Animal é uma das melhores surpresas cinematográficas do ano: um drama inteligente, entusiasmante, atento, sobre a aventura de crescer num mundo onde mesmo o diferente já é normal. O filme tem ressonâncias múltiplas com a actualidade. "Vivemos num mundo que é completamente louco, mas no qual temos sempre uma certa impressão de normalidade", explica o realizador Thomas Cailley a Jorge Mourinha.

Há três grandes filmes japoneses para ver na iniciativa Mestres Japoneses Desconhecidos. Mas os organizadores "estão com sintomas de mal da montanha: sem espectadores, sem salas, mas com obras-primas", escreve Vasco Câmara.

É uma história como poucas na música pop. Madonna foi dos clubes underground aos maiores estádios, entre blasfémia, sexo, política e anti-idadismo. Redefiniu o que é ser uma estrela pop mulher nos palcos, provocando estruturas de poder. Titulamos: o mundo é um palco, Madonna reinventou-o. Agora, a envelhecer sob os holofotes, celebra-se a si mesma. Pedro João Santos disseca os condimentos da Celebration Tour, que passa por Lisboa segunda e terça.

No ano em que assinala duas décadas de vida, a companhia de teatro Mala Voadora inaugura um novo equipamento em Santiago do Cacém. O Campo Cultural de Campilhas é a âncora de um programa que integra residências artísticas, actividades com a população (dos oito aos 80 anos) e projectos ambientais. É o teatro a deixar a sua marca no Alentejo, como mostra a reportagem de Mariana Duarte e Matilde Fieschi.

E há mais neste Ípsilon, da edição comemorativa dos 30 anos de In Utero dos Nirvana à música improvisada de Rodrigo Amado e o seu quarteto The Bridge; dos filmes Querida Léa e Jeanne du Barry — A Favorita do Rei à terceira temporada da série Warrior, seguimento de uma ideia que Bruce Lee tentou desenvolver nos anos 1970: uma série de artes marciais no Velho Oeste.

Boas leituras!

