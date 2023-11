Regressa a Champions e pode ser decisiva

Sim, a Liga dos Campeões está de regresso a meio da próxima semana, mas antes de lá chegarem, os emblemas portugueses que lá competem têm ainda uma jornada da I Liga para ultrapassar.

O FC Porto é o primeiro a entrar em acção, já nesta sexta-feira. Os portistas recebem o Estoril, último classificado da tabela, e são claros favoritos, ainda que, tal como Sérgio Conceição tenha alertado antes da partida, os estorilistas tenham, surpreendentemente, mais golos marcados do que os "azuis e brancos" (14 vs 13).

No sábado, é a vez do Benfica, que se desloca a Trás-os-Montes para defrontar o Desp. Chaves. Num terreno onde, o ano passado, perdeu e deu início a um período conturbado que quase lhe custaria o título de campeão nacional, os "encarnados" vão tentar regressar aos triunfos no campeonato, depois do empate caseiro imposto pelo Casa Pia.

Também no sábado, o Sp. Braga vai a jogo, recebendo o Portimonense. Os bracarenses não ganham há três jogos, uma série negativa que surge depois de uma sequência de cinco encontros a vencer. E já estão a oito pontos do líder Sporting, ocupando a quinta posição da tabela, pelo que qualquer ponto perdido começa a ser problemático.

No domingo sobe ao relvado o Sporting. Líder isolado do campeonato e a atravessar um excelente momento de forma, a equipa de Rúben Amorim recebe o Estrela da Amadora apresentando no currículo apenas uma derrota nos 14 jogos que disputou até ao momento. Veremos o que os amadorenses conseguem fazer em Alvalade, eles que também atravessam a melhor fase da temporada com três triunfos consecutivos.

O calendário completo e os horários das transmissões televisivas dos jogos da I liga estão aqui e os da II Liga aqui.

A meio da semana, chegam então as competições europeias. Logo na terça-feira, o FC Porto recebe o Antuérpia e podem dar um passo decisivo rumo aos "oitavos" caso derrotem um clube que ainda não pontuou nesta Champions.

Na quarta-feira serão Benfica e Sp. Braga a medirem forças com os seus adversários espanhóis. Os benfiquistas estão obrigados a vencer a Real Sociedad se não querem ver a passagem à fase seguinte já completamente afastada do seu horizonte; já os bracarenses têm a missão hercúlea de defrontar o Real Madrid no Santiago Bernabéu.

Na quinta-feira, é o Sporting, na Liga Europa, a receber o Rakow e a tentar chegar-se à frente no Grupo D e a rectificar um empate consentido na Polónia depois de um jogo que fez quase todo em inferioridade numérica.

Aqui encontra o calendário dos jogos da semana da Liga dos Campeões e aqui o da Liga Europa.

No futebol internacional, o Maracanã recebe no sábado (20h) a final da Taça Libertadores. Boca Juniors e Fluminense lutam pelo título mais importante do futebol sul-americano.

Pela Europa, nos principais campeonatos, o destaque vai para Itália, onde o líder Inter de Milão tem uma prova de fogo no terreno da Atalanta, quarta classificada. Já no domingo, na Alemanha, está agendado um sempre palpitante Borussia Dortmund-Bayern Munique com os dois emblemas separados por dois pontos, com vantagem para os bávaros que, contudo, chegam a este duelo depois de uma humilhante eliminação da Taça às mãos do modesto Saarbrucken.

Nos restantes desportos, nota para o basquetebol onde o Benfica recebe os israelitas do Hapoel Jerusalém na quarta-feira, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões. Já o Sporting e o FC Porto também estão em acção mas para a Taça Europa com os "leões" a defrontarem os húngaros do Alba Fehérvár e os "dragões" a jogarem contra os suecos do Dolphins.

Por fim, a Fórmula 1. Depois de mais um recital de Max Verstappen no México – onde somou a 16.ª vitória em 19 corridas nesta época, igualando Alain Prost com 51 triunfos em Grandes Prémios, segue-se, este fim-de-semana o GP do Brasil, onde o neerlandês vai tentar deixar o francês para trás.

