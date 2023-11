Como estão os familiares dos reféns a viver o escalar do conflito em Gaza?

Neste P24, conversamos com a enviada do PÚBLICO a Israel e à Cisjordânia, Sofia Lorena.

Há quase um mês que as famílias de 242 reféns israelitas esperam a libertação dos familiares raptados pelo Hamas. Nas ruas de Telavive, a angústia vai aumentando, à medida que o Hamas divulga notícias de mortes de reféns, cuja veracidade não é possível confirmar.

A enviada do PÚBLICO a Israel, Sofia Lorena, conta, no P24, alguns dos testemunhos que ouviu no terreno.

