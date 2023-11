Brooke Shields revela que foi parar às urgências por beber demasiada água

A actriz Brooke Shields, que inaugurou 2023 com um documentário em que desbrava sem tabus os dramas de um estrelato precoce, está entre as Mulheres do Ano para a Glamour. E, na entrevista com a directora da revista, conta que sofreu um “ataque fulminante” provocado pelo facto de estar “a beber muita água”.

Shields relata que, primeiro, teve momentos de confusão e, depois, começou a ter uma convulsão: “A espumar pela boca, totalmente azul, a tentar engolir a língua.” A actriz acabou por ser transportada para as urgências de ambulância, com Bradley Cooper ao seu lado, o que recorda com algum humor: “Pensei para mim própria: A morte deve ser assim. Acordamos e o Bradley Cooper diz: ‘Vou contigo para o hospital, Brooke’, e segura-me na mão’”.

A presença do actor explica-se por uma sequência de improváveis telefonemas, de assistentes a assistentes, que acabou por accionar a sua ajuda uma vez que estava perto do local do incidente. “Um assistente ligou para o Bradley e disse: ‘A Brooke está no chão. O Chris [Henchy, marido da actriz] não está por perto. Vai buscá-la.’ E ele veio, e alguém chamou a ambulância.”

Só depois, no hospital, a actriz compreendeu a causa da convulsão: “Tinha bebido demasiada água. Inundei o meu sistema e afoguei-me.” Os médicos – “do sexo masculino”, especifica – insistiram que o problema deveria estar no facto de a actriz estar a evitar comer sal para não ficar inchada. Mas Brooke é peremptória: “Pareço mais jovem quando estou inchada (se estou inchada, as pessoas pensam que tomei botox). Portanto, como mulher de 58 anos, não estou a limitar o meu sal.”

Estava, porém, a beber muita água “porque me sentia desidratada, porque estava a cantar mais do que alguma vez cantei na minha vida e a fazer um programa e um podcast”. Também recusa a ideia de que estava a beber água em excesso para perder peso. Até porque, mesmo sabendo que a pouca barriga que tem poderia ser perdida com algum trabalho, prefere “passar esse tempo a almoçar, a ler um livro, a passear, a comprar uma peça de joalharia, a ir aos jogos da filha”.

E reforça: “Adoro comida, adoro álcool, adoro a vida e quero ser saudável por causa do meu coração. Não gosto de ir ao ginásio. Gosto de Pilates. É neste ponto que estou. E estou farta de não me sentir suficientemente magra. É aborrecido e é uma perda do meu tempo.”

A hiponatremia consiste na redução da concentração plasmática de sódio, que pode ser causada por um consumo de água excessivo, e pode ser fatal – foi essa, aliás, a conclusão de um estudo sobre a morte de Bruce Lee, cuja autópsia revelou um edema cerebral.

A comunidade médica recomenda, para indivíduos adultos saudáveis, o consumo diário de 1,5 a três litros de água.