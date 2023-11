Moody’s revê em alta rating da TAP

Agência cita melhoria dos resultados operacionais e das métricas de crédito, bem como a recuperação esperada no tráfego de passageiros em 2023 e 2024

A Moody’s reviu em alta o Corporate Family rating da TAP, para B1, com um outlook (perspectiva) positiva, de acordo com um comunicado divulgado pela companhia aérea.

Assim, a transportadora disse que “a agência de notação financeira Moody’s Investors Service anunciou esta sexta-feira a revisão em alta do Corporate Family rating da TAP para B1 e que o rating das obrigações senior unsecured 2024 no montante de 375 milhões de euros foi também revisto em alta para B1”.

O Corporate Family rating, ou CFR, avalia a capacidade de uma empresa fazer face às suas obrigações financeiras, de acordo com informação no ‘site’ da Moody’s.

Segundo a TAP, “o outlook de todos os ratings é positivo”.

“Esta melhoria do rating da TAP de B2 para B1 e o outlook positivo devem-se à forte melhoria dos resultados operacionais e em paralelo com a melhoria das métricas de crédito, enquanto se estima uma recuperação continua no tráfego de passageiros em 2023 e 2024, ainda que se estime igualmente uma normalização das yields em relação aos níveis elevados recentes”, indicou o grupo.

A TAP registou lucros recorde de 203,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano e de 180,5 milhões no terceiro trimestre, segundo a informação divulgada pela companhia aérea.​​​​​​​