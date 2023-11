Max Verstappen garante pole no GP Brasil, entre os pingos de chuva

Piloto neerlandês foi mais rápido do que as nuvens e registou o melhor tempo da qualificação pela 31.ª vez na carreira.

Max Verstappen (Red Bull) garantiu esta sexta-feira a pole position para o Grande Prémio do Brasil, em São Paulo, a 11.ª do ano e 31.ª da carreira do neerlandês, que bateu o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), impedindo-o de obter a terceira pole consecutiva e igualar a marca de Niki Lauda na equipa de Maranello.

O aparecimento da chuva, em plena qualificação, impediu os pilotos de fazerem uma segunda tentativa, pelo que Verstappen acabou por registar o melhor tempo de uma sessão que valeu a segunda linha da grelha à Aston Martin, com Lance Stroll e Fernando Alonso a baterem os Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell, que partirão da terceira linha.

Com o Mundial de pilotos e construtores decidido, já reclamado pela Red Bull, as atenções da corrida de Interlagos centra-se no segundo lugar, tendo Sergio Pérez, depois do abandono no México, sido um dos mais infelizes, não conseguindo melhor do que o nono posto da grelha, apenas à frente de Oscar Piastri (McLaren).

QUALIFYING CLASSIFICATION



Confirmation that Verstappen takes pole ??



A good day for Aston Martin too - Stroll finishes P3, Alonso P4 ??#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/sSDytpNkgF — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

A seguir aos Mercedes ficaram o McLaren de Lando Norris e o Ferrari de Carlos Sainz, que não tiveram oportunidade de melhorar tempos, já que a direcção de corrida antecipou o fim da qualificação.

Este sábado haverá nova qualificação para a corrida sprint, que fechará o segundo dia com 24 voltas ao circuito José Carlos Pace.