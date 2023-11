Steven Tyler, vocalista dos Aerosmith, enfrenta nova acusação de abusos sexuais

No final do ano passado, chegou a primeira acusação de abuso e agressão sexual, por parte de uma mulher que era menor quando dos alegados factos. Agora, Steven Tyler, vocalista dos Aerosmith, 75 anos, é alvo de nova acusação, que nos remete para o mesmo período, meados dos anos 1970, e que é feita por uma antiga modelo infantil chamada Jeanne Bellino, que era também menor quando das agressões de que acusa o músico.

O processo judicial foi interposto num tribunal de Nova Iorque esta quinta-feira, noticia a Rolling Stone. Nele, Jeanne Bellino acusa Steven Tyler, então com 27 anos, de ter abusado sexualmente dela no Verão de 1975, em Nova Iorque. Na cidade para participar num desfile de moda, encontrara-se com a banda, através de uma amiga, no Warwick Hotel, onde os Aerosmith estavam hospedados.

O primeiro abuso relatado aconteceu alegadamente no interior de uma cabine telefónica durante um passeio na Sixth Avenue em que as duas amigas acompanharam a banda. Bellino terá sido então empurrada para o interior da cabine e “enquanto a mantinha cativa, Tyler enfiou-lhe a língua na garganta e pôs as mãos no seu corpo, nos seus seios, nas suas nádegas e nos seus órgãos genitais, mexendo e tirando a roupa e prendendo-a contra a parede da cabina telefónica", lê-se no processo, citado pela Rolling Stone, onde Jeanne Bellino relata que transeuntes e restantes membros da banda e respectiva comitiva observavam e riam perante o que sucedia, sem qualquer intervenção.

Após conseguir libertar-se de Tyler, a modelo adolescente regressaria ao hotel com a banda – sem dinheiro consigo, estaria dependente da amiga para transporte. No hotel, acusa Bellino, a cena repetir-se-ia, desta vez junto ao bar. Steven Tyler terá então subido ao seu quarto, prometendo que alguém a chamaria em breve para se juntar a ele. Incapaz de falar e “paralisada”, acaba por escapar com a ajuda de um porteiro do hotel, que testemunhara o sucedido, e que a faz entrar num táxi.

Jeanne Bellino diz ter sido hospitalizada e medicada na sequência dos alegados abusos. Ainda hoje continua a precisar de recorrer a medicação para “lidar com a agressão sexual” ocorrida há 48 anos, naquela que, escreve, foi a sua primeira experiência sexual. É a segunda acusação de agressão sexual a Steven Tyler.

Em Dezembro de 2022, Julia Holcomb processou o vocalista por agressão sexual, no âmbito de uma relação mantida entre ambos entre 1973, quando esta tinha apenas 16 anos, e 1976. Alega que não teve “poder para resistir” a Tyler, dado o seu “poder, fama e uma substancial capacidade financeira”, tendo-a “persuadido” que viviam um “caso romântico” sério.

Steven Tyler, de resto, refere o caso na sua biografia de 2011, Does the Noise in My Head Bother You?, contando, sem a referir pelo nome, que os pais de Holcomb assinaram um documento dando-lhe custódia legal da filha, o que permitiu atravessar as fronteiras estaduais americanas sem levantar problemas e, consequentemente, levá-la com a banda em digressão.

Julia Holcomb, hoje católica devota e activista antiaborto, denuncia há anos a natureza da sua relação com Tyler naqueles três anos da década de 1970, acusando-o de ter abusado dela logo na noite em que se conheceram. A relação entre os dois não era segredo. À época, surgiam juntos em fotografias de revistas como a Rolling Stone ou a People.