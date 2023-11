Sexta na TV: Um Cordeiro, uma nadadora e A Mestra do Trivia

CINEMA

A Terra dos Homens Maus

Fox Movies, 9h36

Este western de 1943 começou por ser dirigido por Howard Hawks e acabou por ser realizado pelo produtor multimilionário Howard Hughes, que dispensou Hawks. Hughes também foi o impulsionador da carreira da protagonista Jane Russell, que se estreou aqui, como uma mulher que se envolve com três lendárias figuras do Oeste: Billy the Kid (Jack Beutel), Doc Holliday (Walter Huston) e Pat Garrett (Thomas Mitchell). O fora-da-lei Billy the Kid torna-se amigo de Doc Holliday, que o ajuda a ludibriar o xerife Pat Garrett. Hoje há também, entre outros, Os Homens das Terras Bravas, de Delmer Daves e Enzo G. Castellari, estreado em 1958.

Cordeiro

RTP2, 23h29

María (Noomi Rapace) e Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) vivem sós numa grande quinta islandesa. Os dois lutam contra o vazio que a trágica morte da filha lhes deixou.Quando descobrem uma bebé recém-nascida no curral das ovelhas, resolvem dar-lhe o nome de Ada, tal como a criança que perderam, e criá-la como se fosse sua. Estreia na realização de Valdimar Jóhannsson, segundo um argumento seu e do poeta, romancista e letrista Sjón.

Nyad

Netflix, streaming

Em 2013, aos 64 anos, a nadadora Diana Nyad decidiu nadar de Cuba até à Florida, nos Estados Unidos, algo que não tinha conseguido fazer aos 28 anos. E conseguiu-o, tornando-se assim a terceira pessoa de que há registo a fazê-lo. Agora estreia-se este filme assinado por Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi em que Annette Bening faz de Nyad, e Jodie Foster de Bonnie Stoll, a sua treinadora e melhor amiga.

A Mestra do Trivia

Disney+, streaming

Awkwafina é Anne Yum, uma mulher pacata e calma com um talento especial para responder a todas as perguntas de um célebre programa de cultura geral da televisão. Quando a mãe dela desaparece e deixa uma dívida grande para ela e a irmã, a mais tresloucada Jenny, interpretada por Sandra Oh, pagarem, as duas partem numa viagem à volta da América para Anne finalmente concorrer ao programa e ganhar o prémio. Uma comédia de Jessica Yu deste ano, em estreia agora no Disney+.

SÉRIES

O Clube

Prime Video, streaming

A quarta temporada da série criada por João Matos e realizada na sua maioria por Patrícia Sequeira chega agora ao Prime Video. Este original da Opto, a plataforma de streaming da SIC, centra-se num clube de diversão nocturna e nas mulheres que lá trabalham. Juntam-se ao elenco nomes como Mariana Pacheco ou Sofia Arruda, além de Vera Kolodzig, Luana Piovani, Margarida Vila-Nova e Júlia Palha.

Romancero

Prime Video, streaming

Em seis episódios, esta série de terror sobrenatural agora em estreia passa-se na Andaluzia e mostra-nos dois miúdos que fogem durante uma noite particularmente complicada. É uma criação de Fernando Navarro e MANSON, o nome colectivo dos realizadores Gerardo del Hierro, Pau López e Tomás Peña, que também são responsáveis pela realização.

Invencível

Prime Video, streaming

Robert Kirkman é o criador da banda desenhada The Walking Dead, que deu origem à série. Em 2021, adaptou outra criação sua. O resultado foi esta série animada sobre um adolescente que é filho do super-herói mais poderoso do mundo e começa ele próprio a desenvolver poderes. As vozes são de Steven Yeun, cuja fama nasceu precisamente por ter participado em The Walking Dead, Sandra Oh e J.K. Simmons. A série chega agora à segunda época.

Scent of Time

HBO Max, streaming

Nesta série chinesa criada por Yanan Ren que chega agora à HBO Max, uma mulher volta atrás no tempo e tenta evitar cometer os mesmos erros. Foi tudo feito por amor, mas não correu bem e trouxe desgraça à sua família. Agora tem uma segunda chance. Com Ye Zhou.

DOCUMENTÁRIO

Raparigas/Museu

TVCine Edition, 22h

Até dia 24, o TVCine Edition passa documentários sobre Grandes Artistas à sexta à noite. Hoje é a vez deste, assinado por Shelly Silver em 2020. Aqui, um grupo de raparigas com idades compreendidas entre os sete e os 19 anos guia o espectador pelas obras do Museu de Belas Artes de Leipzig, Alemanha.