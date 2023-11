Fim-de-semana na TV: Um Duelo de Fogo, João Sem Deus e uma bailarina chamada Carla

CINEMA

Duelo de Fogo

Fox Movies, sábado, 21h15

Neste western de John Sturges saído em 1957, Wyatt Earp, agente da autoridade, junta-se a Doc Holliday, o ladrão, para resolver a querela que os seus irmãos têm com um clã de ladrões de gado. Burt Lancaster é Earp, que se reforma e vai viver com os irmãos em Tombstone, no Arizona. Já Doc Holliday é interpretado por Kirk Douglas. A seguir, o Fox Movies passa também o western tardio Ulzana, o Perseguido, de Robert Aldrich, datado de 1972.

Hancock

AXN Movies, sábado, 21h10

Will Smith é John Hancock, um super-herói diferente do habitual. É certo que voa e que tem poderes e tal. Mas ao mesmo tempo é mulherengo, alcoólico e um poço de problemas. Esta comédia saiu em 2008, antes de os super-heróis dominarem o cenário das estreias de cinema. Foi realizada por Peter Berg, que também é actor e produtor, e escrita por Vince Gilligan, ex-argumentista de Ficheiros Secretos que no mesmo ano estreou a sua obra mais famosa: a série Breaking Bad.

O Signo do Caos

TVCine Edition, sábado, 22h

Durante a ditadura brasileira, o Departamento de Imprensa e Propaganda encontra o material que Orson Welles filmou no início dos anos 1940 no Brasil para o filme inacabado It’s All True e decide vetar o seu lançamento. Mas há um dos trabalhadores que quer que o filme saia. É isso que acontece no derradeiro filme de Rogério Sganzerla (1946-2004), nome maior do Cinema Marginal brasileiro que usou muitas vezes Orson Welles e a sua relação com o Brasil, desta feita com uma toada noir experimental.

Axilas

RTP2, sábado, 22h59

Em bebé, Lázaro de Jesus foi abandonado à porta da propriedade de uma senhora abastada. Comovida, ela acabou por recebê-lo como o neto que nunca teve. À medida que cresce, Lázaro cria uma estranha atracção por axilas femininas, que considera profundamente sensuais e poéticas. É assim que se apaixona por uma violinista num concerto. Saído postumamente, este filme de 2016 foi o derradeiro de José Fonseca e Costa. Adapta livremente um conto do romancista e ensaísta brasileiro Rubem Fonseca, incluído na obra Axilas & outras histórias indecorosas.

Carla

RTP2, domingo, 19h46

Amplamente considerada uma das grandes bailarinas do século XX, a italiana Carla Fracci morreu em Maio de 2021, aos 84 anos. Nesse mesmo ano, em Novembro, estreou-se na televisão italiana este biopic assinado por Emanuele Imbucci em que Alessandra Mastronardi toma o papel principal. Traça o percurso da artista e os seus desafios profissionais, na ascensão da carreira, e pessoais, quando constituiu família. Além de Mastronardi, o elenco inclui ainda Euridice Axén, Paola Lavini, Paola Calliari e Alan Cappelli Goetz.

Comandos da Morte

RTP Memória, domingo, 21h

Baseado num romance de Ira Levin (o autor de A Semente do Diabo e Mulheres Perfeitas), é um thriller de 1978 assinado por Franklin J. Schaffner, o responsável por Patton e Papillon. Nesta história, o velho “caçador” de nazis, Ezra Lieberman (Laurence Olivier), descobre que Josef Mengele (Gregory Peck), o temível nazi que foi médico-chefe de Auschwitz, conseguiu clonar Hitler. Olivier foi nomeado para o Óscar de melhor actor.

Raízes de Ouro

Fox Movies, domingo, 21h15

Delmer Daves assinou em 1959 o seu derradeiro western. Com Gary Cooper, Maria Schell, Karl Malden – que ajudou a realizar o filme quando Daves ficou doente – e George C. Scott, passa-se no mundo dos garimpeiros no Montana nas décadas de 1860 e 1870, em plena corrida ao ouro. A seguir, o canal passa A Honra de um Herói, de Buzz Kulik, de 1968.

O Homem Elefante

TVCine Edition, domingo, 22h

O horário nobre das noites de domingo de Novembro do TVCine Edition está reservado a David Lynch. Tudo arranca com um filme de 1980 que nem pareceria ser do realizador americano. E muito menos do seu produtor, Mel Brooks, estrela da comédia que achou que ninguém levaria a sério, com o seu nome nos seus créditos, esta adaptação da história de vida de Joseph Merrick, homem de corpo deformado que viveu na Londres do final do século XIX, pelo que nem está creditado. Com John Hurt no papel principal, Anthony Hopkins, Anne Bancroft e John Gielgud, foi nomeado para oito Óscares.

SÉRIES

Grantchester

Fox Crime, sábado, 22h

Datada deste ano, estreia-se a oitava época desta série baseada numa colecção de contos de James Runcie, The Grantchester Mysteries. É a penúltima a ser centrada no pároco William Davenport, que se dedica, como hobby, ao trabalho de detective. O actor que faz dele, Tom Brittney, já anunciou que planeia retirar-se após a nona temporada. Será substituído depois por Rishi Nair. Por isso, há razões extra para aproveitar estes seis episódios das aventuras passadas na década de 1950 na aldeia de Cambridgeshire que lhe dá o nome.

João Sem Deus

TVI, sábado, 23h10

A partir de Abadiânia, Goiás, João Teixeira de Faria criou um império apresentando-se como médium e curandeiro, chegando ao programa de Oprah Winfrey e a políticos como Bill Clinton, Lula da Silva e Hugo Chávez. Em 2018, foi denunciado por abuso sexual em série de centenas de mulheres. Agora, a TVI estreia esta co-produção portuguesa e brasileira que já passou no Canal Brasil e conta esta história. Marco Nanini faz do abusador.

MÚSICA

Grantchester

RTP2, domingo, 23h10

Em Maio deste ano, Lawrence Foster dirigiu, em duas noites, a Orquestra e o Coro Gulbenkian na interpretação da popular Nona Sinfonia de Beethoven. As actuações, com a soprano Laura Aikin, a meio-soprano Roxana Constantinescu, o tenor Christian Elsner e o baixo Shenyang, foram gravadas e chegam agora à RTP.

DOCUMENTÁRIOS

Reclamar Amy Winehouse

RTP2, sábado, 22h01

Em 2021, para assinalar os dez anos da morte trágica da cantora e compositora britânica, Marina Parker assinou este documentário em que familiares, amigos e colaboradores próximos de Amy Winehouse falam sobre a artista.

JFK: Um Dia na América

National Geographic, domingo, 19h30

Feita para assinalar o 60.º aniversário do assassínio de John F. Kennedy, o 35.º presidente dos Estados Unidos da América, esta série documental reconstitui o que aconteceu nos últimos dias de vida de JFK, o homicídio e o que se passou a seguir àquele dia 22 de Novembro de 1963. São três episódios e o National Geographic estreia-os todos de uma só assentada.

Botswana Compilation

Nat Geo Wild, domingo, 17h

Como são os animais do Botswana em novos? É a essa pergunta que este documentário agora em estreia pretende responder, sejam eles elefantes ou os mais temíveis predadores.

INFORMAÇÃO

Terra Europa

RTP3, sábado, 12h50/20h25

Para antecipar as eleições europeias de Junho de 2024, a RTP3 estreia este programa apresentado por João Adelino Faria em que se mostram os eurodeputados e as instituições europeias.

INFANTIL

Miraculous - As Aventuras de Ladybug

Disney, sábado, 10h36

O Disney Channel passa novos episódios das aventuras da heroína-joaninha de Paris. É uma dose dupla. No primeiro, há uma festa da escola. No segundo, amizades em risco.

Uma Aventura no Jurássico (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Ernie, a sua irmã Julia e o seu melhor amigo Max nunca poderiam imaginar a aventura em que se iriam meter quando se lembraram de espreitar uma máquina do tempo em forma de ovo gigante, capaz de viajar para qualquer data à escolha. Quando, a meio de uma tropelia, eles se vêem encurralados dentro da cápsula, são inesperadamente enviados para o Jurássico, milhões de anos antes da época em que vivem. No momento em que a porta se reabre, os três descobrem que estão precisamente no meio do ninho de uma doce e dedicada mãe tiranossauro. Se, a princípio, se sentem aterrorizados, os pequenos depressa compreendem que o animal os está a confundir com as suas próprias crias e que tudo fará para os manter a salvo. Um filme de animação realizado por Yoon-suk Choi.