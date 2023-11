Metro de Seul vai ter carruagens sem bancos nas horas de ponta

Em Janeiro, as linhas 4 e 7 vão deixar de ter assentos em duas carruagens. A empresa também anunciou que vai reforçar o número de veículos a partir da próxima semana para evitar aglomerados.

Conseguir um lugar ou sequer entrar num metro de manhã ou ao final do dia não é fácil e, se for em Seul, na Coreia do Sul, é ainda pior. O metro da cidade é um dos mais movimentados do mundo, especialmente nas horas de ponta, e o elevado número de passageiros levou a empresa a anunciar que vai remover assentos de algumas carruagens para tentar acomodar mais gente.

Foto Este artigo faz parte da Sextou, a newsletter do P3 com as histórias mais felizes para começares o fim-de-semana em grande. Subscreve aqui para leres mais.





Segundo o Metro de Seul, esta é apenas uma das medidas de um projecto que vai entrar em vigor em Janeiro de 2024 na tentativa de reduzir aglomerados de pessoas neste transporte. Na quarta-feira, a rede ferroviária informou que vai retirar os assentos de duas carruagens dos metros que circulam nas linhas 4 e 7, duas das mais procuradas pelos habitantes, escreve a Bloomberg. O metro da cidade é composto por nove linhas e 275 estações. Nas restantes, irão continuar a existir lugares sentados.

A linha 4 faz a ligação com a estação principal de Seul, ao passo que a 7 se desloca do Sul ao Norte da cidade. Com bancos, cada carruagem consegue levar 160 pessoas, um número que não dá resposta aos 4,3 milhões de passageiros diários que a empresa estima transportar. Retirar os assentos vai libertar 12,6 metros quadrados.

Remover assentos de metros não é novidade. Banguecoque, capital da Tailândia, implementou a ideia em 2017 e, até ao momento, está a resultar. No caso de Seul, se resultar, o objectivo é fazer o mesmo com todos os metros da cidade.

A medida tem também o apoio do presidente Yoon Suk Yeol que, depois de ter experienciado durante a campanha eleitoral de 2022 o congestionamento numa viagem de metro pela cidade, prometeu melhorar o sistema de transporte. Desde então, o Governo de Seul tem procurado soluções e, esta quinta-feira, anunciou ter desenvolvido uma plataforma com inteligência artificial (IA) que prevê e dá resposta aos níveis de afluência.

De acordo com a mesma fonte, o dispositivo vai ser testado este mês e coincide com outra das novidades da rede ferroviária de Seul que vai destacar, a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de Novembro, mais dois metros para as linhas mais procuradas nas horas de ponta.