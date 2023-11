Israel e Palestina

Confúcio disse o seguinte: "Não me digas quem são os teus amigos ou os teus inimigos. Diz-me antes quem são os teus vizinhos." Este sábio pensamento daquele grande filósofo chinês aplica-se com particular pertinência à situação que Israel hoje enfrenta, e devia ser objecto de profunda reflexão.

Israel, se bem que militarmente forte, é um país relativamente pequeno rodeado de países hostis. Se hoje existem na vizinhança autocracias que se curvam diante dos Estados Unidos da América (EUA), o seu grande protector, não podemos ignorar onde está o sentimento da rua desses países. É no interesse de Israel alcançar uma paz genuína e definitiva com o povo palestiniano, com quem comparte território. Isso, a acontecer, acarretaria a normalização de relações com os seus vizinhos árabes e com o mundo islâmico em geral. A alternativa é Israel resignar-se a viver eternamente com armas na mão.

Como tem sido dito e redito vezes sem conta, a solução para este conflito, que já dura há 75 anos, passa pela criação de um Estado Palestiniano viável e soberano a viver lado a lado e em paz com o Estado de Israel, em pé de igualdade. Ambas as partes teriam de fazer concessões difíceis. O novo Estado Palestiniano teria de abdicar do direito de retorno dos cerca de 750.000 palestinianos que foram expulsos em 1948 e Israel teria de desmantelar os colonatos ilegais que, entretanto, têm proliferado. Também é de elementar justiça Israel acabar com a ocupação de territórios palestinianos, ocupação essa que já dura há 56 anos. Por último, um plano Marshall para o novo Estado Palestiniano e para Israel financiado pelos EUA, Canadá e a Europa ajudaria a sarar feridas que hoje parecem impossíveis de sarar. Sem verdade não pode haver justiça e sem justiça não pode haver paz.

Ronald Silley, Canadá

O Orçamento

Mandei há dias fazer um trabalhito em minha casa. O “especialista” pediu-me uma chave de fendas porque não trazia ferramenta nenhuma. Depois de cinco minutos de trabalho, repito, cinco minutos de trabalho, pediu-me 90€, dos quais eu já teria acordado que 30€ seriam de deslocação. Quando lhe pedi a factura, disse-me que com factura teria de acrescentar o IVA, mas que ele não trazia facturas. Eu teria de lhe pagar, depois faria a factura no escritório e enviaria pelo correio. Desisti.

Já o Governo não compreendo que desista. Estive a ouvir o debate do Orçamento. (…) Não ouvi nenhum deputado preocupado com uma economia paralela que cresce de cada vez que o Governo aumenta os impostos e que se estima ter sido de 34,37% do PIB em 2022, ou seja, 82.232 milhões de euros, equivalente a seis orçamentos da saúde, ou 30% da dívida pública.

Assim é que não vale. Ou há moral, ou comem todos.

José Rebelo, Caparica

Trânsito no Porto

O trânsito no Porto está a cada dia mais e mais caótico, por várias razões. Há automóveis a mais a circular, e só com o condutor. Há transportes colectivos a menos, e um hábito de cada um usar o automóvel próprio. Há, de facto, um tempo interminável nas obras das futuras linhas do Metro do Porto. Mas, além disso, há obras camarárias por tudo que seja "sítio". Há locais onde as obras privadas ocupam passeios e faixas de rodagem. Não há uma verdadeira fiscalização às infracções constantes que se fazem, como estacionamento em segunda fila por todo o lado com os quatro piscas (…) e cargas e descargas a qualquer hora em todo o lado. (…) A VCI é uma válvula de escape à confusão atrás referida, mas que ajuda a mais encravar o já de si encravado trânsito. E, a juntar a isto, a total falta de civismo de todas e todos. Ou se faz um grande esforço colectivo, a sério, de todos – autoridades fiscalizadoras, autarquia, poder central, cidadãos –, ou nada vai melhorar, bem pelo contrário.

Augusto Küttner, Porto

A Linha Diagonal do Tejo

Há algumas semelhanças entre o metropolitano e o transporte fluvial: ambos circulam em sítio próprio, não têm engarrafamentos nem problemas com automóveis, e dependem do mesmo ministro do Ambiente. Mas “construir” linhas no Tejo é mais simples do que escavar túneis dentro da cidade porque não há jardins a preservar nem arqueologia a respeitar, antes um estuário desimpedido de navios, com pontões já ancorados e uma larga frota disponível, apenas aguardando reparações. A importante Linha Diagonal do Tejo, que já podia existir, “constrói-se” prolongando a linha Trafaria-Belém a Cacilhas, Seixal e ao terminal do Barreiro, que tem quatro pontões para uma só carreira. Esta extensão permitiria ligar o concelho do Barreiro aos concelhos do Seixal e Almada, e também a linha do Alentejo à linha de Cascais, em Belém, e ao Metro Sul do Tejo, em Cacilhas. Menos transbordos e menos carros na cidade, portanto.

Eduardo Zúquete, Lisboa