Portugal não arrebata o título “Capital das Rotundas”, mas está lá perto

Um estudo realizado pela DiscoverCars.com procurou apurar qual é a Capital das Rotundas. Portugal, com 4851 rotundas, é o segundo país no mundo com maior número de rotundas per capita.

As rotundas existem para melhorar a circulação do trânsito, de uma forma eficaz e segura, nas intersecções. Para quem conduz, cruzar-se com uma ou várias rotundas no seu trajecto diário é o normal. A verdade é que, devido à fluidez que proporciona ao trânsito, esta solução tem-se propagado por diversos países, especialmente na Europa. Em Portugal, há quem fale em praga, mas afinal o país até nem é o campeão, embora fique no segundo lugar quando se olha para o número destas infra-estruturas e se divide pelo número de habitantes.

Mas quantas rotundas terá Portugal e como se compara a outros países? Um estudo recente, realizado pela DiscoverCars.com, plataforma de aluguer de carros, reuniu informação sobre as rotundas que existem pelo mundo, para determinar que país merece o título de Capital das Rotundas.

Foram três os parâmetros analisados: país com o maior número de rotundas, mais rotundas per capita e, por último, número de rotundas por quilómetro quadrado.

Portugal não alcança o top 5 em critérios como maior número de rotundas e mais rotundas por quilómetro quadrado. Na competição por maior número de rotundas, França leva a taça, com 42.986 rotundas. Depois do território francês, segue-se o Reino Unido em segundo lugar (com 25.976 rotundas) e Itália em terceiro (com 18.172).

O único país fora da Europa que se destaca neste estudo é o Brasil. Com 11.854, este é o quinto país no mundo com mais rotundas no seu território.

No que concerne o número de rotundas por quilómetro quadrado, Portugal não se qualifica entre os cinco melhores, porém não fica longe. O primeiro classificado são os Países Baixos, seguidos pelo Reino Unido, Israel, França e Bélgica. Portugal fica logo a seguir, mas já no sexto lugar.

Há, contudo, um critério em que o nosso país leva a medalha de prata: maior número de rotundas per capita. Suplantado apenas por França, com 663.8 rotundas por milhão de pessoas, Portugal é a casa de 4851 rotundas, o que resulta em 473.4 rotundas por milhão de habitantes. A ocupar o terceiro lugar está a Noruega (com 427.1 rotundas por milhão de habitantes), seguida pela Islândia (com 421) e, por fim, a Irlanda (385).

Texto editado por Ana Fernandes