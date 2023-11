Artistas de rua do Porto com horários mais restritos e sem amplificadores de som

A criação de regras para um sector informal foi bem acolhida. Artistas de rua, moradores e comerciantes pareceram unidos na análise de que a actuação debaixo de céu deve ser regulada – para bem de todos. Mas as regras apresentadas pela Câmara do Porto no início de Julho não eram as melhores, queixavam-se tanto os artistas como os moradores e trabalhadores, que organizaram, mesmo, uma petição para exigir mais direitos. Após a discussão pública, o executivo apresenta uma nova versão do regulamento, acolhendo seis alterações.

Um dos pedidos foi a redução do horário de actuação dos artistas de rua. A proposta inicial da autarquia era entre as 8 e as 22h e agora passa a ser entre as 10 e as 22h, mantendo-se o horário independentemente da estação do ano, prevê a proposta que vai a votos na próxima segunda-feira e que inicia novo período de discussão pública.

A “proibição da amplificação de som nas actuações”, que não estava definida, passa a ser exigida. Caso o animador de rua pretenda usar amplificador tem de requerer uma “licença especial de ruído”.

A distância entre artistas era de 300 metros, mas será agora diminuída, passando para os 150 metros. Além disso, o executivo aceitou que o artista possa trocar de o local de actuação dentro da mesma rua.

O regulamento passa a exigir licenças, com preços de um ou dois euros, para actuar em algumas zonas da cidade, que foi dividida em duas áreas. Na de menor pressão (Nevogilde, Foz do Douro, Aldoar, Ramalde, Lordelo do Ouro, Massarelos, Cedofeita, Paranhos, Bonfim e Campanhã) continua a não ser cobrada qualquer taxa; na de maior pressão, no centro histórico, quem quiser actuar terá de pagar para isso. A alteração agora sugerida tem a ver com o período máximo pelo qual a licença pode ser passada: em vez dos 30 dias, passa para 15 dias.

Entre o fim da data da licença e o início da licença seguinte para a mesma rua, há um “período de carência de trinta dias, podendo o animador requerer licença para outros topónimos.” O artista “pode requer num único requerimento o número de licenças até aos doze meses seguintes, a contar a partir da data do primeiro pedido de licença”.

A proibição de comercializar qualquer tipo de artigos ou serviços, ou mesmo expô-los com intuito comercial, mantém-se nesta versão do documento, apesar das propostas opostas de dois dos participantes da discussão pública.

Outra proposta não acolhida foi a de que fossem feitas audições ou concursos, de forma a garantir a qualidade – uma preocupação manifestada por Rui Moreira e pelo seu executivo durante a primeira apresentação da proposta.

Após análise das pronúncias apresentadas durante a discussão pública, o município concluiu que eram, na sua maioria, inadequadas” à estratégia definida. Assim, aponta o relatório da consulta pública, foram “aceites parcialmente algumas especificações e efectuados alguns ajustamentos destinados a tornar esta regulamentação mais perceptível e exequível pelos seus destinatários.”

Com estas alterações, o executivo entende que o documento deve ser submetido a nova consulta pública, por mais trinta dias, proposta que será votada na próxima segunda-feira.