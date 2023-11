O Natal está à porta e Mariah Carey descongela para cantar All I want for Christmas

All I want for Christmas is you foi lançado em 1994, inserido no álbum Merry Christmas, tendo sido recebido com entusiasmo unânime pela crítica e pelo público. E, quase 30 anos depois, não acusa cansaço — pelo contrário. É dos temas de Natal mais escutado, tendo, desde 2019, ocupado o número 1 da Billboard Hot 100, a tabela norte-americana de popularidade que reúne dados de vendas, de passagens na rádio e da actividade de streaming. E Mariah Carey arranja, todos os anos, forma de o relançar.

Para o Natal de 2023, a cantora, de 54 anos, apostou numa forma original de recuperar o número 1 da tabela norte-americana, com um vídeo, publicado a 1 de Novembro, em que se mostra a ser, literalmente, descongelada por figuras alusivas ao Halloween, que parecem despedir-se até ao próximo Outubro.

Depois, é a sua voz, claro!, que estilhaça o que resta do gelo. Afinal, com a sua capacidade de cantar num intervalo de cinco oitavas, atingindo notas mais altas do que a sétima oitava, Mariah Carey chegou a ser a mulher com maior alcance vocal no mundo (foi destronada, em 2004, pela brasileira Georgia Brown). E é no seu registo inconfundível que declara “It’s time” (“chegou a hora!”, numa tradução livre). Ou seja, está oficialmente aberta a temporada de cantarolar All I want for Christmas is you, com o qual a cantora continua a somar distinções.

O processo, que deu entrada no Tribunal Federal de Los Angeles nesta quarta-feira, apresenta exactamente as mesmas alegações da acção interposta em Junho do ano passado, e da qual Vance desistiu meses depois. Mas, agora, o requerente surge com um novo trunfo: passou a ser representado por Gerard P. Fox, o advogado que representou dois compositores que acusaram Taylor Swift de roubar a letra de Shake it off, num caso que terminou, depois de mais de cinco anos de litígio, com um acordo confidencial.