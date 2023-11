Em família: entre água e miados, com casas para todos

CINEMA

Iguais Mas Desiguais

3 a 5 de Novembro

Dos Heróis Encobertos pela pobreza infantil ao avião de papel de um menino com necessidades especiais, passando pela menina paquistanesa que não sabe o que fazer ao biquíni que lhe deram, sete histórias passam pela tela para mostrar “a importância de lutar pela igualdade” e pelo direito à diferença.

Iguais Mas Desiguais é uma sessão de curtas-metragens — umas de animação, outras em imagem real — oriundas de França, Bélgica, Alemanha, Líbano, Argentina e Brasil. Tem o dedo do Festival Play e faz parte de um ciclo que o Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) dedica aos Direitos das Crianças.

Está aberta às famílias a 4 e 5 de Novembro, às 16h30. Para as escolas, reserva a manhã de dia 3, às 10h30. Classificada para maiores de seis anos, dura 45 minutos e pede 3€ à entrada.

MÚSICA

Papi Opus 9

3 e 4 de Novembro

As ondas do mar, os pingos da chuva, o rio que corre, as baleias no oceano e um dialecto chamado “agualim” fazem-se ouvir nesta peça para os mais pequenos. A água, já se percebeu, é o elemento essencial.

Pelas mãos da Companhia de Música Teatral, ela “é abordada como matéria artística e lúdica que se pode moldar como traço, gesto, som, fluindo no tempo e no espaço”. Tudo executado ao vivo pelas intérpretes, Inês Silva e Mariana Miguel, com o objectivo de estimular “a escuta atenta e a interacção”.

Em cena no Teatro de Vila Real, Papi Opus 9 é orientado para crianças dos três e os cinco anos, mas reserva uma sessão só para bebés, no sábado, às 10h. As outras estão agendadas para sexta-feira, às 9h30, 11h e 15h; e sábado, às 11h30 e 15h. O mergulho custa 3€.

TEATRO

Batalha

3 e 4 de Novembro

“A vida da turma do 11.º F não voltará a ser a mesma.” Eis a Batalha anunciada pelo título. Começa quando “uma turma de uma escola invisível no ranking das vaidades” (e respectiva “professora exausta”) é sorteada para dar uma aula de história de Portugal via streaming.

A questão que se coloca é a seguinte: “Como é que alunos do século XXI, conduzidos por uma professora do século XX, servida por métodos de ensino do século XIX, se podem preparar para este confronto com o discurso histórico dominante e consigo próprios?”

É nestes termos que o Lama Teatro convoca os miúdos com mais de 12 anos para a sua nova peça, escrita por Sandro William Junqueira e encenada por João de Brito. É em Faro, a cidade da companhia, que a estreia acontece, no âmbito da Odisseia Nacional do D. Maria II. As sessões estão marcadas para sexta-feira, às 10h30 e 15h, e sábado, às 19h, com bilhetes a 10€.

Depois de Faro, esta Batalha segue em digressão para Portel (10 e 11 de Novembro), Sines (17 e 18) e Ponte de Sor (23 a 25).

Frankenstiny

4 de Novembro a 17 de Dezembro

O terror científico saído da pena de Mary Shelley transforma-se numa comédia musical que “explora o fantástico e o fenomenológico e realça, ao mesmo tempo, valores como a tolerância e o direito à diferença”, sublinha a nota de imprensa da nova peça da Companhia da Esquina.

É um espectáculo “cómico e absurdo”, em que a história do cientista e do seu monstro incompreendido se joga nessa relação entre “normalidade e monstruosidade”, descreveu à Lusa o encenador, Jorge Gomes Ribeiro. É também um estímulo à curiosidade, ao espírito científico e à superação de limites.

Frankenstiny tem direcção musical de Diogo Sotto-Mayor, compositor de várias músicas que se ouvem ao longo da peça, e é interpretado por André Nunes, Brienne Keller, Pedro Pernas, Ricardo Raposo, Sofia Ramos e Zita Milene. Dirige-se a crianças com mais de seis anos (e suas famílias) e está em cena aos sábados, às 16h, e aos domingos, às 11h, no Teatro Villaret (Lisboa). Os bilhetes custam 12€.

Os Gatos

4 e 5 de Novembro

O arisco Tigre Ronrom, a Sarapintada, que de dia está quieta e à noite cozinha para ratos, a dupla Matalote e Rapioca, que gosta de circo e de miar Singin’ in the rain… Estes gatos e mais alguns estão de volta ao Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, para dar vida à peça que a encenadora Teresa Gafeira imaginou a partir dos poemas d’O Livro dos Gatos, de T. S. Elliot.

Esta “espécie de aula de ‘gatologia’” da Companhia de Teatro de Almada, com os actores Diana Vaz, João Farraia, Miguel Martins e Pedro Walter, está em cena no sábado, às 16h; e no domingo, às 11h e 15h (M/3; 10€)

A Cor do Limão

7 a 12 de Novembro

“Onde está o verde? Nas ervas dos campos? No limão verde, amarelo, azul? No prato da sopa? Nos olhos do meu bem?” É deste tipo de perguntas que parte a peça da Companhia Andante.

Encenada por Cristina Paiva (que também a interpreta) e Fernando Ladeira, A Cor do Limão pega na poesia de Luís de Camões, na música de Joaquim Coelho e na paisagem ilustrada por Mafalda Milhões para levar bebés e crianças (dos seis meses aos cinco anos) a brincar com as palavras.

Pode ser vista no Centro Cultural Malaposta, em Odivelas, com sessões para escolas de terça a sexta, às 10h30, e para o público geral ao sábado, às 16h, e ao domingo, às 11h. Crianças pagam 6€; adultos, 8€.

COMÉDIA

Commedia a la Carte Kids

5 de Novembro

Comédia trocada por miúdos, com o selo do grupo Commedia a la Carte e a curadoria de César Mourão e Carlos M. Cunha. Em palco, estão Filipa Duarte, Rita Cruz e Joana Castro a prestar-se a improvisações e jogos de palavras. O espectáculo, encenado por Gustavo Miranda, vive também da música tocada por uma banda ao vivo e da interacção com os pequenos espectadores (dos seis aos 14 anos).

As gargalhadas ecoam na sala principal do Teatro Sá da Bandeira (Porto), no domingo, às 11h, com bilhetes a 12€.

OFICINAS

As Casas das Coisas

4 de Novembro

As Casas das Coisas é o novo livro de João Pedro Mésseder (texto) e Rachel Caiano (ilustração), parceria que já deu frutos como O Pequeno Livro das Coisas (2012) ou Olhos Tropeçando em Nuvens e Outras Coisas (2017). Poético, humorado e imaginativo, o livro reflecte sobre o conceito de casa à medida de diferentes personagens — o lar de uma bruxa, por exemplo, será o nosso medo.

Neste sábado, ao meio-dia, a dupla vai a Coimbra apresentá-lo, no bar-livraria do Teatro da Cerca de São Bernardo. Raquel Caiano chega mais cedo, às 10h30, para dirigir uma oficina de ilustração para crianças a partir dos dez anos (10€).

“Utilizando materiais como o carvão vegetal, o pastel seco e técnicas como os carimbos, o recorte e a colagem, vamos visitar e desenhar muitas casas”, desafia a ilustradora. “Vamos desenhar casas grandes e casas pequenas, casas para gigantes e casas para anões, casas certas e casas erradas”, acrescenta.

Fimpalitos

5 de Novembro

As mascotes do FIMP - Festival Internacional de Marionetas do Porto dirigem-se a Aveiro para puxar os fios da criatividade. Na verdade, ainda vão por construir.

A matéria-prima vem de sobras de cenografias. A forma, da imaginação dos pequenos construtores. A orientação, da equipa do festival. Todos os materiais e ferramentas são disponibilizados. O desafio é criar e personalizar um Fimpalito numa oficina em que a “reutilização é a palavra de ordem”.

Realiza-se no Teatro Aveirense, entre as 10h30 e as 12h30, destina-se a maiores de três anos e é gratuita, mediante inscrição (agenio@cm-aveiro.pt).

FESTIVAL

Passa a Palavra! Festa dos Ofícios do Narrar

8 a 12 de Novembro

Contos, conversas, exposições, jogos, um mercadinho, oficinas, apresentações de livros, bailes, música, animação de rua e outras artes convivem no centro histórico de Oeiras — palavra do festival que traz a miúdos e graúdos “a magia e encantamento das várias formas de contar”.

Nesta sexta edição do festival, de organização partilhada pela autarquia, a associação Contrabandistas de Histórias e a Chão Nosso, o “era uma vez…” anda à solta com narradores e animadores como Ana Sofia Paiva, Fernanda Botelho, Fernando Mota, José Rodrigues dos Santos, Luís Correia Carmelo, Miguel Gouveia, Samuel Úria, a companhia Marimbondo ou os Gigambombos do Imaginário.

Todo o programa tem entrada livre, à excepção do Jantar Narrado (17,50€). Quem não puder comparecer, pode acompanhar em streaming muitas das actividades.