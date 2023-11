Banco de Inglaterra mantém juros nos 5,25%

O Banco de Inglaterra manteve hoje as taxas de juro directoras em 5,25%, pela segunda vez consecutiva, depois de numerosas subidas no último ano para controlar a inflação, foi anunciado esta quinta-feira.

No final da reunião, o comité de política monetária do banco emissor inglês votou por seis contra três a favor da não alteração do preço do dinheiro, decisão amplamente esperada pelos analistas.

Apesar de manter as taxas de juro, o banco central britânico deixou o aviso que irá continuar com a política monetária restritiva “durante um período alargado de tempo”, ainda que as perspectivas económicas sejam pessimistas.

De acordo com o Financial Times, a entidade presidida por Andrew John Bailey alertou que o crescimento económico irá manter-se no médio prazo “bem abaixo da média histórica”.

Ainda assim, “é muito cedo para pensar em cortes dos juros”, acrescentou o banco central, que não descarta novas subidas para fazer face à subida dos preços.

Segundo os últimos dados oficiais, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Reino Unido manteve-se em Setembro em 6,7%, o mesmo valor do mês anterior, e acima do objectivo, de 2%, do Banco de Inglaterra.

O banco central do Reino Unido acredita que o executivo britânico conseguirá cumprir até ao final do ano o objectivo de reduzir para metade a taxa de inflação, mas prevê que o IPC apenas caia abaixo de 2% em 2025 (chegou a 10,7% no final de 2022).

“Não há qualquer margem para complacência com a inflação”, afirmou o governador do Banco de Inglaterra.