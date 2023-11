Arthur Cabral não nasceu da “barriga” de Roger Schmidt

Apesar do golo frente ao Arouca, a inadequação do avançado brasileiro aos preceitos do jogo do Benfica tem sido clara. O 3x4x3 testado na Taça da Liga pode ser uma solução?

Se pensarmos em Gonçalo Ramos e no futebol de Roger Schmidt, facilmente percebemos que há uma ligação íntima entre ambos – quase como se Ramos tivesse saído da “barriga” futebolística de Schmidt, com passagem genética de virtudes. E é também por isso – mesmo que não apenas por isso – que Arthur Cabral, o avançado contratado para substituir Ramos, se tem mostrado incapaz de fazer a diferença, mesmo com um golo na Taça da Liga.

O brasileiro não nasceu da “barriga” de Schmidt, bem pelo contrário. Nunca poderia ser um “filho” do alemão, pelo menos enquanto o técnico mantiver os preceitos estratégicos de que mais gosta.

E talvez seja disso que se trata parte da incapacidade ofensiva do Benfica – mesmo que esse seja um tema mais complexo do que a mera análise das valências dos pontas-de-lança.

À boleia dos dados dos sites Who Scored, Fotmob e Fbref é possível traçar perfis de Ramos, Cabral, Benfica, Fiorentina e Basileia.

Tem-se dito que Arthur Cabral é pesado, lento e pouco diligente sem bola – e talvez nenhuma das premissas seja injusta. Injusto talvez seja pedir ao jogador que contrarie a sua natureza, como se Guardiola pedisse a Haaland para ser Messi, se quisermos navegar nas águas da Bola de Ouro, ou Jorge Jesus pedisse a Cardozo para ser Saviola, se preferirmos manter-nos na esfera Benfica.

O PÚBLICO fez uma viagem pelos 17 golos de Cabral em 2022/23. Nove foram em resposta a cruzamentos, três foram em recargas a defesas e remates aos postes e dois foram em jogadas pelo chão de combinações entre linhas finalizadas por Cabral. Sobram três: dois penáltis e um único golo numa jogada individual de ataque à profundidade – o “pelouro” de Gonçalo Ramos.

Ainda na comparação com Ramos, é importante perceber que Arthur tem 0,03 acções para criação de golos por jogo, contra 0,46 do Ramos, uma diferença abismal. E Ramos toca muito mais na bola em jogo corrido e soma muito mais passes tentados e concluídos. Por outro lado, Arthur ganha quase 50% de duelos aéreos ganhos, Ramos fica nos 36%.

Daqui conclui-se que é um jogador claramente talhado para um futebol em que os cruzamentos sejam ponto de ordem. E mais do que cruzar muito importará cruzar bem.

O Benfica tornou-se, portanto, uma equipa mais pronta para cruzamentos? Nem por isso. Em 2023/24, o Benfica está a cruzar menos e com menos eficácia do que em 2022/23, algo que sugere uma opção estranha, dado que tem avançados como Musa e Cabral, em teoria mais fortes nesse domínio do que Ramos.

Benfica cruza mal

Mas há mais por onde “escavar”. Em Itália e na Suíça, os mapas de calor da acção de Arthur Cabral dão-lhe cores bem vermelhas na zona da marca de penálti e, em 2021/22, inclusivamente à frente dessa zona, já dentro da chamada “pequena área”.

Em Portugal, por contraste, tem um raio de acção bem mais alargado e sem nenhuma zona “vermelhona” – o que sugere que ele próprio tem-se tentado adaptar ao estilo de jogo, algo que atesta a forma como já chegou a ir à direita cruzar... para si próprio.

Depois, o Benfica acerta 21% dos seus cruzamentos (a segunda pior da Liga portuguesa) e faz apenas 2,4 passes decisivos por jogo através do cruzamento. Já a Fiorentina, mesmo com caudal ofensivo bem menor, fazia quatro passes decisivos por cruzamento e acertava 28% dos cruzamentos.

O que este “bolo” de dados nos sugere é que Arthur Cabral é, de forma evidente, um jogador com valências diferentes de Ramos e que precisa de ser mais “alimentado” do que o português – e alimentado de forma diferente também, já que Ramos se dá bastante mais ao jogo, quer em apoios frontais, quer no ataque ao espaço.

Depois, tudo isto nos diz que o Benfica não só não contratou o avançado ideal para o modelo de jogo de Schmidt como o técnico não está a tentar que esse modelo se altere em prol do melhor desempenho do seu avançado – a equipa cruza pouco e cruza mal, além de que tem colocado poucos jogadores em zona de finalização, algo fulcral para que um avançado como Cabral possa não ser obrigado a lutar em um contra dois ou mesmo um contra três.

Por fim, tudo isto que sugere que Cabral não será mau, até porque na Fiorentina e no Basileia, com o modelo de jogo ideal, ele soube prosperar. Talvez não esteja é no local certo e com o treinador certo.

Deve ser o Benfica a mudar o modelo de jogo ou Cabral a adaptar-se a ele? Em teoria, nenhum dos cenários é ideal, pelo que talvez o novo 3x4x3 de Schmidt permita elaborar algo diferente para o jogador brasileiro. Mas, tal como gostam de dizer os treinadores, o sistema táctico é menos importante do que a ideia de jogo - e essa, a manter-se, manterá também, provavelmente, o suplício de Cabral.