Quinta na TV: A Vida de Adèle, a luz que não podemos ver e a casa mais feia

Há ainda tempo para Vencer ou Morrer, Shining, Onimusha, Hitler: As Gravações Perdidas do Terceiro Reich e Comer Pelo Mundo.

CINEMA

Vencer ou Morrer

Fox Movies, 10h28

O Fox Movies continua a apostar nos western. Hoje é o dia inteiro. De manhã passa este filme de Gordon Douglas com Clint Walker estreado em 1958, o primeiro dos três que o realizador e o protagonista fizeram juntos. Centra-se num homem em fuga, procurado por homicídio por ter ameaçado matar um homem que foi assassinado, que salva uma mulher e o filho de um ataque. Ao levá-los para segurança, a mulher começa a suspeitar que o seu salvador é o assassino do seu defunto marido. À noite há filmes como Wichita, do francês Jacques Tourner, de 1955, com Joel McCrea a fazer de Wyatt Earp e Assim São os Fortes, de William A. Wellman com Clark Gable.

Shining

TVCine Action, 23h35

Esta incursão de Stanley Kubrick pelo terror, uma adaptação de Stephen King que o próprio autor não apreciou, é um dos mais gelados e cerebrais filmes do realizador. Estudo implacável sobre a paranóia e o desprezo, o cineasta fechou uma família - pai frustrado, mãe-galinha e filho médium num gigantesco e deserto hotel, isolado pelas tempestades de inverno. Fascinante e doentio, frio e impositivo como o mármore, é um filme que nos rejeita, deixando-nos isolados perante a nossa impotência de espectadores de cinema. Com Jack Nicholson e Shelley Duvall.

A Vida de Adèle

TVCine Edition, 00h20

Adèle tem 15 anos e, tal como todas as raparigas que conhece, namora com rapazes. Tudo aquilo em que acredita se altera quando o seu olhar se cruza com o de Emma, uma rapariga de cabelo azul, cuja visão da vida e do mundo é muito diferente da sua. Entre elas nasce um amor e desejo profundo que, apesar das dificuldades, as fará crescer e afirmar-se enquanto mulheres. Com argumento e realização do franco-tunisino Abdellatif Kechiche (A Esquiva, O Segredo de um Cuscuz, Vénus Negra), este filme de 2013 foi o vencedor da Palma de Ouro da 66.ª edição do Festival de Cannes, cujo júri quis, com este prémio, homenagear não apenas o trabalho do realizador, mas também o de Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos, as protagonistas. É a adaptação cinematográfica da premiada novela gráfica Le Bleu est une couleur chaude, de Julie Maroh.

SÉRIES

Toda a Luz Que Não Podemos Ver

Netflix, streaming

Em 2014, o americano Anthony Doerr escreveu um romance de guerra que alterna entre o final e o início da Segunda Grande Guerra, centrado numa rapariga adolescente francesa que é cega e se vai cruzando com um soldado alemão especializado em detectar frequências de rádio. Agora estreia-se a adaptação em formato minissérie, escrita por Steven Knight e realizada por Shawn Levy. Nos papéis principais estão Aria Mia Loberti, que ganhou um casting internacional, e Louis Hoffmann, com Mark Ruffalo, Hugh Laurie e Lars Eidinger também no elenco.

Onimusha

Netflix, streaming

Estreia da adaptação em anime da saga de videojogos da Capcom criada em 1997 por Yoshiki Okamoto, com a acção a desenrolar-se no período Sengoku, com senhores feudais e figuras históricas misturadas com elementos sobrenaturais. Escrita por Hideyuki, tem realização do prolífico Takashi Miike.

DOCUMENTÁRIOS

Hitler: As Gravações Perdidas do Terceiro Reich

National Geographic, 22h55

Nos anos 1970, o historiador americano John Toland entrevistou várias pessoas que se cruzaram com Adolf Hitler. É dessas gravações que parte esta série documental que agora se estreia, realizada por John Marks. Os seus seis episódios passarão às quintas à noite.

Comer Pelo Mundo

Casa e Cozinha, 22h30

A espanhola Verónica Zumalacárregui volta para a quarta temporada desta série de viagens ao mundo que, como o nome indica, se focam em comida. No primeiro episódio, o destino é Marrocos, mais propriamente a cidade de Fez.

ENTRETENIMENTO

Ugliest House In America - Summer Road Trip

HGTV, 21h

Retta, a actriz cómica conhecida por Parks and Recreation e Good Girls, e Alison Victoria, que é designer de interiores, andam pela América à procura da casa mais feia que possam encontrar. Estreia da quarta época.