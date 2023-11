Despejo em Arroios: as “soluções” de realojamento que a Alcina “recusou”

No dia 25 de outubro de madrugada, a Alcina, o Carlos, que é doente oncológico, e o José – pai da Alcina –, de 89 anos em cadeira de rodas, foram despejados da casa que arrendavam na Rua de Arroios, em Lisboa. O despejo aconteceu por causa da caducidade do contrato de arrendamento, que estava em nome da falecida tia da Alcina. As várias instituições do Estado sabiam da iminência deste despejo, sabiam que a família não tinha para onde ir e estavam cientes dos seus vários pedidos para atribuição de habitação pública, mas nada fizeram para mitigar a violência do despejo ou encontrar soluções habitacionais alternativas.

Nesta linha, em vez de atender ao pedido de socorro da Alcina e da sua família, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, limitou-se a vir dizer publicamente que a Alcina “recusou” todas as “soluções” apresentadas. É preciso explicar: a Alcina não recusou nenhuma “solução”, o que a Alcina “recusou” foram as várias propostas indignas e descabidas que a Câmara Municipal de Lisboa lhe colocou, antes e depois do despejo.

Em resposta, aqui vão listadas as cinco descabidas “soluções”, tal como foram apresentadas pelo presidente da CML, e as respetivas explicações sobre o que são e porque foram descartadas.

1. “Apoio ao arrendamento no âmbito do Fundo de Emergência Social e Recuperação de Lisboa” ou “Subsídio Municipal ao Arrendamento”

Para que uma família possa concorrer a estes apoios tem de primeiro encontrar uma casa no mercado de arrendamento privado com uma renda que possa pagar a longo prazo, fazer um contrato e eventualmente pagar cauções e rendas adiantadas. Estas “soluções” são o mesmo que dizer que a família da Alcina, que ganha um total de 1200€/mês, e que tem um pai com necessidades especiais, teria capacidade para arrendar um T2 algures em Lisboa, onde a renda média é de quase 1500€. São apoios que nem se adequam à situação da família, que está atualmente sem casa, logo não podem ser consideradas como “soluções recusadas”.

2. “Apartamento do Serviço Municipal da Proteção Civil”

O apartamento-abrigo da Proteção Civil não é uma “solução” porque não tem as mínimas condições para uma pessoa em cadeira de rodas: é um abrigo sem espaço para um cadeirante se locomover e com uma casa de banho onde a cadeira nem entra. Para além disso, é constituído por um só quarto, o que significa que o casal – Alcina e Carlos – teria de dormir na mesma divisão que o pai idoso. Não é uma “solução” porque não garante as condições de que a família da Alcina precisa.

3. “Solução apresentada pela SCML para a integração do idoso numa Estrutura Residencial para pessoas idosas (ERPI)”

Não é “solução” separar uma família que quer permanecer junta, não é “solução” colocar o pai idoso num lar contra a sua vontade, afastando-o da Alcina, que é a sua cuidadora.

4. “Programa de Renda Acessível ao qual a família nunca concorreu e que continua sem concorrer”

O programa de “Renda Acessível” da CML não permite submeter candidaturas de famílias cujo rendimento, por adulto, é inferior a 705€/mês. É o caso da família da Alcina, que não pode concorrer a este programa por questões burocráticas, embora tenha tentado. Logo, não pode ser considerada uma “solução”.

5. “Solução de emergência de acolhimento de todos os membros numa pensão na Amadora”

Esta pensão na Amadora seria apenas por uma noite, não é acessível para uma pessoa em cadeira de rodas e não permite a entrada aos dois animais de estimação da Alcina e do Carlos. Não é uma “solução de emergência” para toda a família. Além disso, é preciso denunciar que esta hipótese de pensão na Amadora foi cancelada pelos serviços no final do dia do despejo, e que o que depois propuseram foi que o pai cadeirante da Alcina fosse para um centro de noite, que a Alcina e o Carlos fossem para outra pensão, e que os animais de estimação fossem abandonados à sua sorte. Mais uma vez: separar a família e abandonar animais de estimação não pode ser considerado uma “solução”.

A única vontade da Alcina é que a família permaneça junta, num alojamento com dois quartos, com condições para uma pessoa em cadeira de rodas, perto dos serviços de saúde de que necessitam, e que aceite os seus animais de estimação. É uma exigência mínima, básica, elementar, que devia ser assegurada pelo Estado.

As “soluções” do presidente da Câmara Municipal de Lisboa não são “soluções”, são propostas indignas ou descabidas que “não preservam a intimidade pessoal e a privacidade familiar“, como diz a Constituição; que vão contra a Lei de Bases da Habitação, que diz que, em situação de despejo, o Estado deve assegurar uma solução de realojamento que mantenha o agregado familiar junto; e são propostas que nenhuma família devia ser obrigada sequer a ter de ponderar aceitar.

A Alcina, o Carlos e o José não são os únicos nesta situação. Há neste momento milhares de famílias a enfrentar a violência do despejo, desesperadas porque não encontram soluções alternativas de habitação nem no mercado privado, nem no sistema público.

Enquanto o Estado continuar sem conseguir tomar medidas que solucionem a crise de habitação deve ser adotada uma verdadeira solução de emergência: parem-se todos os despejos!

