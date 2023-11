Sobre o conflito Israel-Hamas

Sobre o conflito na Palestina, agora tão seriamente reaceso, parece-me que a solução mais humana passa por apontar um futuro. O que é que cada um defende para aquela terra e para aqueles dois povos? Sem deixar de escutar o que cada um tenha a dizer, no final o importante será perceber qual o cenário a que se aponta no pós-guerra.

Pessoalmente, partilho a ideia há muito defendida por muitos da solução dos dois Estados. Não vejo outra melhor. Se assim for, a única coisa que há a fazer é perdoar, esquecer e calar as armas. A partir de agora, para saber da bondade de qualquer tomada de posição sobre o assunto, passarei a indagar: em que medida respeita ambas as partes? Para que futuro aponta? Em que medida o que está a ser dito contribui para isso? Se o que estiver a ser dito não contribuir para a feliz convivência entre as partes, só resta arrepiar caminho e passar à defesa do perdão, do esquecimento e das tréguas. Ponto. Não vejo qualquer interesse em discorrer unilateralmente sem ter no horizonte soluções bilateralmente aceitáveis.

Será difícil, mas não é impossível. A Irlanda provou-o. Também não faltam exemplos de feliz convivência entre judeus, cristãos e muçulmanos em muitos locais e momentos da história. Resta conhecer e estudar os exemplos e preferir o que deu resultado. A Esperança precisa de um caminho e o caminho precisa da Esperança.

Nuno Silva, Lisboa

Palestinianos versus ucranianos

No PÚBLICO de 25/10, a cronista Carmo Afonso comentou judiciosamente o mea culpa de Joe Biden sobre a cegueira raivosa dos EUA e sobre os desmandos cometidos por aquele país sobre inocentes civis. Com isso recomendava-se contenção a Israel. Não poderia estar mais de acordo, e confesso que até soltei umas lágrimas com os encómios da cronista ao Presidente americano. No entanto, nunca vi tal assertividade da sua parte, quando se trata de inocentes civis ucranianos. Será que a vida de uns vale menos do que as dos outros? Não seria altura de a “nossa” cronista fazer um apelo ao seu ídolo Putin para que faça um mea culpa equivalente? Afinal, este prometeu-nos uma libertadora “operação militar especial” e já estamos confrontados com uma guerra em larga escala, sem fim à vista e com milhares de civis mortos (já sei que a culpa é dos ocidentais!). Dois pesos e duas medidas, incoerência ou… uma agenda política a soldo de alguém.

Mendes Madeira, Carcavelos

Caixa de comentários ou de carrinhos de choque?

Há uma disposição imanente para puxar da adaga nas caixas de comentários, em vez de procurar construir e adicionar. A propósito do artigo “Não tenho palavras”, de António Guerreiro, deixei um pequeno comentário (dez linhas apenas) acerca da etimologia latina da palavra “abjecção” e sua implicação num discurso filosófico. Este pequeno comentário gerou o seguinte: “Obrigado por expor um idiota.”

Ora a crónica de António Guerreiro é, por hábito, a que mais gosto me dá ler na semana do PÚBLICO, e ter visto a partir do meu comentário um salto destes que tão veementemente desaprovo, na forma como no conteúdo, é um pequeno choque. E, convenhamos, chamar idiota a António Guerreiro é o mesmo que chamar sicário a Kant.

Maria Afonso, Lisboa

A nova Lisboa

Após um passeio pela minha Lisboa, já não se reconhece a Lisboa de outrora... Dizem que isto é aquilo a que se chama “progresso”. Casas típicas transformadas em alojamentos locais, antigos conventos e vivendas apalaçadas transformadas em requintados hotéis de charme. Um luxo!

Cruzamo-nos pelas ruas íngremes e estreitas com centenas de transeuntes, mas contam-se pelos dedos de uma mão os que são portugueses. Passamos por tasquinhas e tabernas antigas que agora são geridas por estrangeiros, lojas também de comércio antigo transformadas em lojas de souvenirs mascarando o tráfico ilegal de seres humanos, mas, apesar de estar à vista de todos, não interessa ver, não interessa atuar, e as lojinhas vão proliferando como cogumelos após um rigoroso inverno. (…)

Há anos desgovernada, esta cidade deixou de ser dos lisboetas. Lisboa já não é portuguesa – é francesa, americana, alemã, italiana, nepalesa... E de tantas outras nacionalidades mais. E são tão raros os alfacinhas que resistem a viver nesta cidade cosmopolita que em Alfama até têm direito a louvor, quão estóica é a sua resistência! Num beco escondido pode ler-se a seguinte frase: “Um grande obrigado ao que ainda resta do povo de Alfama.”

Susana Morais, Lisboa