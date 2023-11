Treinadora da Federação Portuguesa de Futebol integra uma estratégia para valorizar e dar maior experiência às técnicas do futebol feminino e unir e valorizar todas as selecções.

Beatriz Teixeira, 29 anos, apaixonou-se pelo futebol ainda moça pequena. Tinha quatro, cinco anos quando o pai começou a levá-la ao colo a ver os jogos no antigo Estádio das Antas, no Porto. Ainda adolescente, jogou em vários clubes. Aos 22 anos, acabou o curso de Ciências do Desporto e, a partir daí, fez do futebol a sua vida, agora como treinadora.