Óscar, uma “estrela” esquecida no futebol chinês

Não é nada de novo aquilo que se está a passar na Arábia Saudita e o seu recém-conquistado estatuto de “player” importante no futebol internacional à custa do investimento do próprio Estado. Há não muito tempo, a China tentou o seu “grande salto em frente” (para usar uma terminologia maoista) no futebol, despejando-lhe enormes quantidades de dinheiro em cima e esperando que crescesse alguma coisa. Durante algumas janelas de mercado, a Superliga chinesa foi o “El Dorado” para muita gente e um dos craques que se deixou seduzir foi Óscar, médio internacional brasileiro – em Janeiro de 2017, aceitou ir ganhar 400 mil euros por semana para o Shanghai SIPG, que pagou 60 milhões ao Chelsea por ele.

Em Outubro de 2023, o futebol chinês já não é o que era, mas Óscar continua por lá. Ele é a “estrela” esquecida que ficou para trás, a viver no seu purgatório bem pago e longe da ribalta, num campeonato sem o músculo financeiro para “roubar” jogadores às grandes equipas europeias, papel agora desempenhado pelas equipas sauditas sustentadas pelo fundo soberano do reino (PIF). Aos 32 anos, Óscar conduziu o Shanghai Port (ex-SIPG) ao título de campeão chinês, o segundo que conquistou em seis anos, com os seus passes milimétricos (liderou a Liga em assistências) e golos oportunos.

Irá fazê-lo, pelo menos, mais um ano (o seu contrato termina no final de 2024), e depois talvez siga para o “El Dorado” árabe ou talvez regresse ao Brasil. Dificilmente voltará à Europa, ele que terá 33 anos quando for um jogador livre, apesar das migalhas que vai deixando em entrevistas e nas suas redes sociais – o desejo declarado de sair, as imagens suas com as camisolas das equipas que representou (São Paulo, Internacional, Chelsea, selecção), a mostrar orgulho num Camp Nou que construiu com legos…

Entre 2015 e 2020, gastou-se como nunca no futebol chinês. Logo na primeira época de grande investimento, o volume total de gastos em transferências foi de 418 milhões de euros, crescendo para 542 milhões na época seguinte. Foi neste segundo ano que o Shanghai SIPG gastou 60 milhões em Óscar, que tinha perdido espaço no Chelsea (onde esteve quatro épocas e meia e foi duas vezes campeão), mas ainda era um craque na flor da idade (25 anos) com toda a carreira pela frente. Ele foi o mais caro de todos neste período em que houve 47 jogadores que custaram acima de 10 milhões.

Depois de Óscar, Hulk (56 milhões), Alex Teixeira (50 milhões), Jackson Martínez (42 milhões), Paulinho (42 milhões), Bakambu (40 milhões) e Ferreira-Carrasco (30 milhões). O “El Dorado” chinês também atraiu treinadores conhecidos, como Scolari, Eriksson, Magath, Pellegrini, o actual treinador do Benfica Roger Schmidt, Capello ou os portugueses Jaime Pacheco, André Villas-Boas, Paulo Sousa, Paulo Bento e Vítor Pereira (que foi campeão em 2018 com o SIPG, equipa de Óscar e Hulk).

No final de 2020, a torneira do dinheiro fechou – a federação chinesa anunciou um limite de três milhões brutos para os salários dos jogadores em nome do “desenvolvimento saudável e sustentável do futebol”. E a China deixou de ser um destino atractivo para jogadores de topo. Para se ter uma ideia de como as coisas mudaram, o jogador mais caro em 2022-23 foi o argentino Matías Vargas, que custou seis milhões ao Shanghai Port.

Antes de esta restrição ser anunciada, Óscar já tinha renovado contrato com a equipa de Xangai por mais quatro anos e escapou à limitação do salário. Assim se compreende que ele tinha ficado mais tempo que os outros que o acompanharam no início da aventura. A verdade é que o próprio Óscar admitiu que foi para o futebol chinês por dinheiro. “Todos os jogadores, ou todas as pessoas que trabalham, querem ganhar dinheiro para ajudar a família. Venho de um contexto social muito pobre. Não tínhamos nada. Este é o fruto do meu trabalho e, se o ganho, é porque o conquistei”, referia o brasileiro em 2017.

Nessa mesma entrevista, num documentário da Copa 90, Óscar pensava que a sua ida para o futebol chinês era temporária. “Espero que daqui a dois ou três anos – ou quando o meu contrato acabar e eu tiver ajudado a equipa a ganhar títulos – possa voltar a uma grande equipa na Europa porque o que eu mais gosto é jogar ao mais alto nível”. Era o que o brasileiro pensava há seis anos.

Não só não voltou ao futebol europeu, como deixou de jogar na selecção brasileira – fez o seu último jogo a 18 de Novembro de 2015, com o número de internacionalizações a parar nas 48 (12 golos). O caminho de volta será quase de certeza por via do futebol brasileiro, ao qual já esteve perto de regressar – o Flamengo foi uma forte hipótese na altura e continua a ser, mas também estará na rota do Corinthians ou, até, do Internacional de Porto Alegre, clube que o lançou para a alta-roda. Talvez ainda vá a tempo de regressar à selecção se voltar a estar perto da vista e perto do coração dos brasileiros. A “canarinha” bem precisa de liderança em campo.