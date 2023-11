Casa Pia empata Sp. Braga na Taça da Liga

A três dias do Natal, quando o Sp. Braga visitar o Nacional para o segundo encontro na Taça da Liga 2023-24, o plantel do Casa Pia estará à distância a torcer pelos madeirenses. Isto porque, nesta quarta-feira, arrancou um empate no Minho (1-1) que deixa a equipa lisboeta no comando do Grupo A, com mais três pontos que os bracarenses.

Com seis alterações no “onze” inicial face à última partida, o Sp. Braga assumiu o controlo do jogo. João Moutinho surgiu ao lado de André Horta no corredor central, Pizzi um pouco mais adiante e Álvaro Djaló e Ricardo Horta nas alas, no apoio a Abel Ruiz. Um 4x2x3x1 que encontrou do outro lado um 3x4x3 difícil de desmontar.

O primeiro lance de perigo surgiu aos 14’, quando Pizzi apareceu em zona para desferir um remate em arco, que não passou longe do poste da baliza de Lucas Paes. Mas o Casa Pia só precisou de um par de minutos para reagir, através de um cruzamento de André Geraldes a que YukiSoma respondeu com um cacebeamento forte, a rasar a baliza.

Tudo empatado ao intervalo, sem grandes sobressaltos de parte a parte. Para fazer pender um dos pratos da balança, seria preciso mais dinâmica e o Sp. Braga deu sinais de inconformismo logo no reatamento. João Moutinho ainda festejou o 1-0 aos 59’, mas o lance seria anulado por fora-de-jogo de Ricardo Horta (com auxílio do VAR). Aos 62’, porém, valeu mesmo: em mais uma boa jogada a envolver os três corredores, Pizzi surgiu na pequena área para emendar com sucesso uma assistência de Horta.

Estava desbloqueado o marcador e a vida parecia mais facilitada para os minhotos. Mas, tal tinha provado no fim-de-semana diante do Benfica, o Casa Pia não é um adversário que se renda. Mesmo sem especial volume ofensivo, Clayton ganhou espaço e uma grande penalidade na área bracarense. Foi ele próprio quem assumiu a marcação e foi irrepreensível no remate: 1-1.

Este resultado mantinha o Casa Pia no comando do Grupo A, com quatro pontos, contra um do Sp. Braga e zero do Nacional. E, por isso, nos 15 minutos finais só os minhotos procuraram efectivamente a baliza contrária — Rony Lopes ameaçou o golo por duas vezes, André Horta ainda acertou na trave e o guarda-redes Lucas Paes voltou a mostrar atributos nos momentos de aperto.

O Casa Pia cumpria a missão, finalizados que estão os dois jogos desta fase de grupos. Agora, resta-lhe esperar que o Sp. Braga (que não vence há três encontros) não vença na Madeira, dentro de mês e meio.