Quarta na TV: O jovem LeBron James, Ladras e coisas que aconteceram mesmo

CINEMA

O Cavaleiro Solitário

Fox Movies, 12h15

Depois de anos de tiros, Jacob Wade (Jack Palance) está a envelhecer e quer reformar-se e abandonar a vida de pistoleiro. Encontra o seu filho Riley (Anthony Perkins), de quem se afastou há muito tempo, e, apesar de este o odiar, acaba por ficar com ele por não ter para onde ir. Acabam por ir para o rancho de uma ex-namorada de Jacob, Ada (Elaine Aiken). Mas nada é assim tão simples. Um western realizado por Henry Levin em 1957 que marca o arranque de um especial westerns que passa no Fox Movies, canal já de si bastante dado ao género, até dia 12. Hoje há ainda A Caminho da Forca, de Raoul Walsh, Luta Sem Tréguas, de Budd Boetticher e O Irresistível Forasteiro, de George Marshall.

Shooting Stars

Prime Video, streaming

Em 2009, LeBron James co-assinou, com o vencedor de um Pulitzer Buzz Bissinger, um livro de memórias focado na sua própria história a jogar basquetebol com os amigos no liceu. Há quase dez anos, começou a ser transformado em filme. Este foi finalmente o resultado, realizado por Chris Robinson. É uma dramatização desses anos iniciais da carreira daquele que é amplamente considerado um dos melhores jogadores do seu desporto de sempre. O filme teve estreia no início de Junho no serviço de streaming americano Peacock e chega cá agora via Prime.

Ladras

Netflix, streaming

A internacional actriz francesa Mélanie Laurent tem também, em paralelo com a representação, uma carreira na realização. Este é o seu mais recente filme, protagonizado pela própria, por Adèle Exarchopoulos e Isabelle Adjani. Uma estreia Netflix, é uma adaptação de uma novela gráfica de Jérôme Mulot, Florent Ruppert e Bastien Vives de 2012, e conta a história de duas ladras, amigas desde crianças, que decidem, como em tantas outras histórias, fazer um último golpe, maior do que qualquer outro que tenham tentado no passado: roubar, do Louvre, A Grande Odalisca, quadro de Jean Auguste Dominique Ingres de 1814. Para isso, montam uma equipa com duas outras pessoas e expõem-se a todo o tipo de problemas, das peculiaridades dos colegas às investidas das Forças Especiais francesas.

SÉRIE

Solar Opposites

Disney+, streaming

A série de animação cómica sobre uma família de extraterrestres que, ao se despenhar na terra, é forçada a ficar por cá, no meio dos Estados Unidos, está de volta para a terceira temporada. Uma co-criação de Justin Roiland e Mike McMahan, tinha, até agora, Roiland (conhecido por Rick & Morty) como voz principal. Depois de escândalos de abuso sexual e violência doméstica e sexual, Roiland foi afastado da série, sendo substituído, na parte da voz, pelo actor britânico Dan Stevens.

CULINÁRIA

As Receitas Simples de Mary

Casa e Cozinha, 21h

A chef e apresentadora canadiana Mary Berg é a anfitriã, a partir da sua própria casa, deste programa de culinária estreado originalmente em 2021 que agora chega cá. A ideia é mostrar a pessoas que não tenham grandes facilidades a cozinhar receitas simples, sem nada de muito complexo. Ganhou vários prémios no Canadá. Passa de segunda a sexta.

INFANTIL

Aconteceu Mesmo!

RTP2, 19h14

Mamadú Baldé é o apresentador deste novo programa infanto-juvenil que agora se estreia e, falando para um público dos 8 aos 13 anos, partilha factos engraçados da História de Portugal. O apresentador tem como companheira nesta tarefa uma Nave, a quem é dada vida por Joana Castro.

Shrek 2

Panda Kids, 13h30

Quando Shrek, o ogre verde, e a sua princesa Fiona regressam da lua-de-mel, são convidados pelos pais de Fiona, a rainha Lillian e o rei Harold, para irem até ao reino Bué-Bué Longe (uma espécie de Hollywood, em versão conto de fadas). Esta é a primeira sequela de Shrek, assinada por Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon em 2004. Logo a seguir, passa também a segunda.

Super Monstrinhos

Panda, 17h30

Ainda é Halloween no Panda, com episódios especiais de Super Monstrinhos, Madagáscar: Pequenos Selvagens e Docinho de Morango na Grande Cidade.