Five Nights at Freddy’s, Reino Animal e outros filmes para ver esta semana

Uma adaptação ao grande ecrã do assustador jogo de computador criado, em 2014, por Scott Cawthon, que aqui acumula os papéis de argumentista e de produtor.



Realizado por Emma Tammi, que co-escreveu o argumento com Cawthon e Seth Cuddeback, o filme segue as desventuras de Mike quando é contratado para trabalhar cinco noites como guarda-nocturno na pizzaria Freddy Fazbear.

Depois de ter sido palco de uma série de tragédias que envolveram o desaparecimento de crianças durante os anos 1980, esse local, outrora cheio de vida, é hoje um espaço abandonado e decadente.

Sem ter ninguém para cuidar de Abby, a irmã de dez anos, Mike decide levá-la consigo para o seu novo trabalho. Mas depressa eles se vêem envolvidos numa experiência aterradora que inclui robôs com vida própria e almas de psicopatas.

Este filme de terror, direccionado para os amantes dos videojogos (mas não só), conta com Josh Hutcherson, Piper Rubio, Kat Conner Sterling, Elizabeth Lail, Mary Stuart Masterson e Matthew Lillard nos papéis principais.



No fim-de-semana em que se estreou, Five Nights at Freddy's arrecadou 130 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais, quebrando recordes e tornando-se já um dos filmes de terror de maior sucesso financeiro de todos os tempos.

Críticas, salas e horários

Anos após se ter percebido que, devido a uma série de mutações genéticas, alguns humanos se vão gradualmente convertendo em animais com variadíssimas especificidades, as pessoas vão criando formas de se adaptarem a essa nova circunstância. Para isso, foram criadas áreas protegidas onde essas criaturas híbridas são libertadas e podem viver pacificamente. Quando se apercebe dos primeiros sinais dessa transmutação, uma família faz os possíveis por se manter unida.

Com realização de Thomas Cailley (Os Combatentes), que co-escreve o argumento em parceria com Pauline Munier, este drama de ficção científica foi escolhido para filme de abertura da secção Un Certain Regard do Festival de Cinema de Cannes, em Maio de 2023.

Críticas, salas e horários

Uma sátira burlesca de Charles Chaplin a Hitler e ao nacional-socialismo, apesar de o realizador mais tarde ter declarado que, se na altura da rodagem tivesse ideia da verdadeira extensão das atrocidades nazis, nunca poderia ter gozado com tal insanidade homicida".

O filme, rodado em segredo no final da década de 1930, estreou-se nos EUA em 1940, em plena II Guerra Mundial e foi banido, pelo próprio Hitler, da Alemanha e de todo o território ocupado. A história tem como protagonista um soldado-barbeiro de origem judia que, no final de uma batalha, perde a memória e vai parar a um asilo. O barbeiro tem uma grande semelhança com Adenoid Hynkel, o ditador da Tomânia, que vem ganhando poder e se prepara para invadir Osterlich, o país vizinho.

Esta é uma das mais importantes obras de Charles Chaplin – e a sua primeira com som –, que com ela conquistou o prémio de melhor actor (que recusou) atribuído pelo Círculo de Críticos de Cinema de Nova Iorque. O filme foi também nomeado para cinco Óscares: melhor filme, argumento, canção original, actor principal e secundário.

Em exibição no dia 2 de Novembro, às 15h30, na Cinemateca Portuguesa

Desde que se conhece como gente que Miguel, de 12 anos, sonha tornar-se um guitarrista famoso, tal como Ernesto de la Cruz, o seu maior ídolo. Apesar de toda a dedicação e do inegável talento, a sua família desaprova esta sua aspiração e tenta de todos os modos fazê-lo abandonar a música.

Até que, no meio de tanta insistência em provar a todos que consegue chegar aonde quiser, Miguel acaba por evocar um encantamento que o leva para o estranho Mundo dos Mortos. Lá, encontra muitos dos seus antepassados, alguns falecidos há mais de um século, que lhes vão revelar um mistério relacionado com a sua história familiar.

Criada pelos estúdios Disney Pixar, uma aventura em animação computorizada, realizada e escrita em 2017 por Lee Unkrich (Monstros e Companhia, À Procura de Nemo, Toy Story 2 e 3), em parceria com Adrian Molina, que aqui se estreia na realização. Coco conquistou dois Óscares: melhor filme de animação e melhor canção original para Remember me (na versão portuguesa, Lembra-te de mim).

O filme inspira-se no tradicional festival do Dia dos Mortos. Celebrado em vários países da América Central e em muitas zonas dos EUA, é uma celebração de origem indígena em honra dos que já partiram, que se comemora entre os dias 1 e 2 de Novembro e que foi declarada Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Disponível na Disney +

María (Noomi Rapace) e Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) vivem sós numa grande quinta islandesa. Os dois lutam contra o vazio que a trágica morte da filha lhes deixou.

Quando descobrem uma bebé recém-nascida no curral das ovelhas, resolvem dar-lhe o nome de Ada, tal como a criança que perderam, e criá-la como se fosse sua. Esta decisão parece dar-lhes o alento de que precisavam, mas trará consequências gravíssimas para as suas vidas.

Co-produção entre a Islândia, a Polónia e a Suécia, este filme é realizado pelo estreante Valdimar Jóhannsson, segundo um argumento seu e do poeta, romancista e letrista Sjón. Estreado no Festival de Cinema de Cannes – onde recebeu o Prémio de Originalidade –, conta com Rapace e Béla Tarr como produtores executivos.

Dia 3 de Novembro, às 23h25, na RTP2

China, 2001. A jovem Qiao está apaixonada por Bin, um homem com ligações à máfia local. Durante uma escaramuça entre dois gangues inimigos, ela dispara uma arma para proteger o amante. Esse acto de lealdade resulta em cinco anos de cadeia.

Anos depois, já em liberdade, e decidida a retomar a história de amor que julga inacabada, vai procurá-lo. Porém, depois de tanto tempo encarcerada num lugar onde reina a rotina e a repetição, ela não está preparada para todas as transformações que encontra cá fora.

Em competição pela Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2018, é um filme dramático sobre amor, traição e lealdade, com assinatura do aclamado realizador chinês Jia Zhang-ke (Still Life - Natureza Morta, 24 City, Se As Montanhas se Afastam) e com os actores Zhao Tao e Liao Fan como protagonistas.

Dia 6 de Novembro, às 23h50, na RTP2