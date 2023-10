Consumo de droga volta às ruas. “Não estamos a conseguir dar resposta à afluência”

A crise, habitacional incluída, aliada à escassez de respostas sociais, está a fazer-se sentir no aumento do consumo de drogas a céu aberto, sobretudo entre os que ficaram uma situação de sem abrigo. Aos velhos consumidores, onde preponderam os homens portugueses, juntam-se agora os imigrantes mais jovens, provenientes da Índia, Nepal, Paquistão. As associações que trabalham no terreno reclamam mais salas de consumo assistido, mas não só: querem revisão dos financiamentos e reforço das equipas e da assistência médica, além do apoio social.

