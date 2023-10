Buscas em todo o país por suspeita de crimes ambientais

O centro da operação será uma empresa com sede em Braga e sucursais em vários pontos do país.

Cerca de 80 militares da GNR, 20 inspectores da Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) e dois inspectores da Autoridade Tributária (AT) estão nesta manhã de terça-feira a realizar buscas relacionadas com suspeitas de crimes ambientais no tratamento de resíduos. A operação, cuja notícia foi avançada pela CNN, foi confirmada ao PÚBLICO por fonte da GNR e da PGR.

Há suspeitas de evasão fiscal, importação de resíduos perigosos que não são para tratamento e eventual contrabando. ​O centro da operação será uma empresa com sede em Braga e sucursais em vários pontos do país.

Estão em curso seis mandatos de busca domiciliária e outros 15 mandatos não domiciliários. A operação decorre nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal e Portalegre.

Fonte da PGR confirmou a realização das buscas, sublinhando que as mesmas decorrem no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP Regional do Porto.