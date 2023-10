Galamba vinga-se de Marcelo com a bênção de Costa

João Galamba citou o Presidente da República no debate do OE2024. Malabarismo político ou jogada de mestre?

Pelo Governo, João Galamba subiu ao púlpito para o discurso de encerramento do debate na generalidade do OE2024. Quase no final, o ministro cita o que o Presidente da República disse sobre o OE2024: "'Este orçamento segue a única estratégia possível' e, com a permissão do sr. Presidente, acrescento: E é mesmo um bom orçamento." Malabarismo político ou jogada de mestre? É tema para a análise neste Soundbite.

