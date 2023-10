A fase C da democracia

Estamos na fase C, a das corporações. Pode dizer-se, em alguns casos, que este Governo mostrou inabilidade para negociar as crescentes reivindicações profissionais, mas o certo é que não se viu do lado das corporações laborais (sindicatos, ordens) qualquer sinal significativo de querer chegar a entendimentos viáveis para o país. Não para este ou aquele setor, mas para os cidadãos do país. As “lamentações” televisionadas dos representantes dessas corporações não convencem: a verdade crua é que os cidadãos menos protegidos são os que estão a sofrer mais (na saúde, no ensino, no apoio aos filhos menores e aos idosos). Os comentadores bem instalados na vida partidária e mediática defendem que a culpa é só do Governo, por não escolher o caminho fácil da cedência total. Mas, como todos sabemos, quando se cedeu demasiado nos últimos 50 anos, surgiram sempre as crises financeiras nacionais. E depois, quem é que, mais uma vez, irá sofrer? Os mesmos de sempre: os desprotegidos que essas corporações dizem defender. Não sentir nenhum remorso pelo risco de vida e de degradação da saúde que as exigências radicais causam nos hospitais e centros de saúde é indigno de representantes dessas classes profissionais. Corrijo a minha frase inicial: estamos na fase CC: a da chantagem das corporações.

Luis Taylor, Porto

A saúde como negócio

Enquanto o país espera que o Governo seja capaz de acalmar as exigências materiais dos médicos (mesmo sabendo que o êxodo para o sector privado irá inevitavelmente continuar), vale a pena perguntar se há por aí médicos desempregados (como há juristas, engenheiros, arquitectos, psicólogos, etc.), se há licenciados em Medicina a conduzir táxis (como há licenciados em Direito e em qualquer outro ramo), se, em suma, há médicos pobres (como há juristas, enfermeiros, engenheiros, psicólogos, etc.). A corrida às faculdades de Medicina – já se percebeu – nada tem que ver com vocações nem com espírito de servir, muito menos com essa coisa “ridícula” que é a medicina como “sacerdócio”. As condições apertadas de admissão a esse curso também nada têm que ver com exigências técnicas ou pedagógicas, e muito menos com qualquer excesso de médicos no “mercado”. Tudo é negócio – e o negócio mais duro, que tem por objecto o sofrimento e a aflição das pessoas. E os termos desse negócio conduzem à sangria interminável dos recursos públicos afectos ao Serviço Nacional de Saúde, que até já se enredou na teia do financiamento dos hospitais privados. O esquema está à vista: saída de recursos para o privado (que paga o que for preciso), escassez de recursos no SNS, remessa de doentes para o privado que o SNS pagará. Não é lindo?

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Algures neste mundo

Algures no Médio Oriente, para dominar uma sublevação e um movimento terrorista, uma cidade é fortemente bombardeada, causando a morte de milhares de civis inocentes. Falamos de Gaza em 2023? Sim, mas não só. Poderíamos estar também a falar de Alepo, arrasada por bombardeamentos russos em 2016. A bandeira dos aviões era diferente, mas as bombas e as vítimas nem tanto.

O que foi muito diferente foi a reação e as manifestações de apoio e repúdio por este mundo fora, como se as bombas russas, para muitos, fossem toleráveis face ao mal em causa e as israelitas não. Esta flagrante diferença de critérios ajuda a explicar em parte por que este conflito não acaba e a causa palestiniana é para muitos bastante conveniente.

Temos de um lado os ocidentais antiocidentais, para os quais o sistema económico e social de Nova Iorque, Londres, Roma, Lisboa ou Telavive é maléfico e, por oposição de princípio, apoiam o inimigo do inimigo. Se bem que, no fundo, não me pareçam muito motivados a irem mesmo viver para os outros sistemas alternativos de Moscovo, Teerão, Pequim ou Pyongyang. Do outro lado estão os verdadeiramente defensores desses regimes alternativos, que odeiam (e invejam?) o Ocidente e os seus valores. Estes são mais perigosos e consequentes.

Não desvalorizando as desgraças em curso naquela zona do planeta, convém não misturar as causas e confundir as leituras. O primeiro passo para encontrar soluções é ler corretamente o enunciado.

Carlos Sampaio, Esposende

O PÚBLICO ERROU

Na edição de ontem, na coluna que Ricardo Arroja assina quinzenalmente às segundas-feiras, o economista e colunista do PÚBLICO é erradamente identificado como professor do Iscte. A Ricardo Arroja e aos leitores, o nosso pedido de desculpas.