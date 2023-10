Um passeio para Costa e um remoque a Marcelo

António Costa está à vontade: fez um Orçamento do Estado para 2024 que consegue ser elogiado à direita, deixa o actual PSD enredado numa discussão centrada no aumento do IUC, promete resolver aquilo que não conseguiu em oito anos na habitação e na saúde. Foi assim que se apresentou nesta segunda-feira, no Parlamento, para o debate sobre o Orçamento para 2024.

