Rússia detém dois soldados suspeitos de matar família ucraniana

Dois soldados russos foram detidos por suspeita de terem assassinado uma família de nove pessoas, incluindo duas crianças, na sua casa na cidade de Volnovakha, no Leste da Ucrânia, ocupada pela Rússia.

Segundo o comunicado, a que a Reuters teve acesso, os soldados eram oriundos de uma região do extremo oriente russo e na causa do homicídio estará um conflito pessoal. Os crimes aconteceram em Volnovakha, uma cidade industrial situada entre Donetsk e Melitopol. De acordo com o jornal The Guardian, as mortes aconteceram na passada sexta-feira e os suspeitos utilizaram metralhadoras com silenciadores para matar os membros da família enquanto dormiam.

Trata-se do primeiro caso conhecido em que a Rússia detém os próprios soldados por suspeitas de crimes contra ucranianos, desde o início da guerra, em Fevereiro de 2022. Ao longo destes quase dois anos de conflito, várias associações independentes de direitos humanos, jornalistas e a própria ONU têm relatado diversos casos em que os soldados russos terão cometido crimes de guerra.

Nas redes sociais têm circulado imagens que mostram corpos ensanguentados e crivados de balas na cama. Algumas das vítimas estariam abraçadas, detalha o diário britânico. As autoridades ucranianas, que já estarão a acompanhar o caso, acreditam que a família em causa terá rejeitado dar a casa aos militares russos. Num comunicado, a que o jornal teve acesso, o Governo ucraniano adianta que também já está a investigar o caso.

O provedor de Justiça ucraniano, Dmitro Lubinets, utilizou o Telegram para denunciar os alegados homicídios, afirmando que “as mãos sangrentas dos soldados russos estão envolvidas nos crimes cometidos em Volnovakha”. “De acordo com as informações preliminares, os ocupantes mataram toda a família Kapkanets, que estava a celebrar o seu aniversário, e recusaram entregar a sua própria casa aos ocupantes”, escreveu ainda.​

O Astra, um canal independente de notícias russo na rede social Telegram, falou com alguns vizinhos das vítimas mortais, que responsabilizam os soldados de Moscovo pelas mortes. “Toda a gente está a dizer que os assassinos eram militares... Estamos todos assustados”, disse um morador.

A Rússia capturou a cidade industrial pouco depois do início da invasão, ainda em Fevereiro de 2022. Antes do conflito, viviam cerca de 20 mil pessoas na cidade que agora está praticamente destruída. Em 2022, uma investigação da Universidade de Yale apontava para a possibilidade de existirem valas comuns na cidade, criadas depois da chegada dos soldados russos.