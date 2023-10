O perdão é a decisão de largarmos o ressentimento

Querida Ana,

Amanhã é Dia de Todos os Santos. E é feriado, suspeito que para nos dar a oportunidade de pensar em como se chega lá — à santidade, digo eu.

Por isso, embora já passe da meia-noite, aqui estou a fazer uma lista mental dos predicados exigidos para colocar alguém no altar, para concluir que o mais difícil de todos deve ser a capacidade de perdoar.

Para te dizer com franqueza não sei se tal coisa é, realmente, possível… Mesmo para os santos.

Quer dizer, sei perfeitamente que se consegue andar com a vida para a frente mesmo quando nos magoaram muito, e até, no fundo, no fundo, continuar a amar quem nos “ofendeu”, assim como, obviamente, somos capazes de resistir à vingança.

Mas será que fica realmente tudo como dantes? Ou julgamos que sim, até durante muito tempo, até ao dia... Até ao dia em que por uma razão qualquer, a memória volta em força, se calhar até mais cruel e intensa do que no momento da facada, e percebemos que, afinal, não perdoámos coisa nenhuma.

E, nessa altura, até podemos concluir que nos limitámos a enganarmo-nos a nós mesmos, tal a ânsia de sermos santos, e que provavelmente até deveríamos ter reagido com mais determinação, e menos medo. É que, muitas vezes, se calhar “perdoámos” por falta de amor-próprio, porque sentíamos que merecíamos ser maltratados.

Tendo tudo isto em conta, não sei se devíamos pressionar tanto os nossos filhos a pedirem desculpa e a darem um beijinho, a fazerem as pazes, a perdoarem os inimigos, e todo esse rol de coisas a que nos aplicamos com tanta militância. Se calhar, estamos só a ensinar-lhes a por pensos rápidos em feridas que, por dentro, vão continuar abertas.

Nem acredito que estou a escrever estas coisas, deve ser da hora.

Espero que estejas mais lúcida do que eu quando te sentares para me responder.

Beijinhos.

Querida Mãe,

Gosto muito das suas reflexões nocturnas, venham elas. Aqui lhe devolvo as minhas.

Os ingleses dizem “Forgive but not forget” (perdoar, mas não esquecer), que demonstra como os dois conceitos podem viver separados, e serão tanto mais fáceis de separar quanto formos capazes de não passar meses a fio a ruminar num acontecimento, gravando-o mais profundamente a cada replay, adicionando-lhe sempre mais interpretações e mais amargura.

(Confesso que ajuda ter má memória, porque, às vezes, penso “Aquela pessoa magoou-me mesmo”, mas depois como já não me lembro bem porquê, nem como, deixo a coisa ir com mais facilidade.)

Mas a verdade é que me parece que perdoar é uma decisão. Uma decisão que se toma de cabeça fria. Não é um sentimento que acontece, até porque os sentimentos são voláteis, variam consoante o dia e a nossa disposição. Por isso, quando tomamos a decisão de perdoar, não podemos bloquear a onda de raiva que chega, mas também não a podemos impedir de partir.

Espere, mãe, nem sequer o devemos fazer por razões altruístas porque, para mim, o perdão é muito mais sobre a nossa própria paz de espírito, do que sobre a dos outros. Viver sem perdoar a alguém (pior ainda nos casos em que o outro não mostra qualquer tipo de arrependimento) é uma tortura que nos impomos.

Agora a grande questão é que, muitas vezes, não decidimos perdoar, limitamo-nos a aceitar perdoar porque temos medo do conflito, ou porque, como a mãe dizia, sentimos que, no fundo, merecíamos esse castigo. E quando assim é, não enfrentamos a raiva que sentimos. Não a digerimos. Disfarçamos.

Mais, acreditamos que perdoar tem sempre que significar “voltar a ser tudo como dantes”. Mas não é assim! Podemos perdoar alguém e nunca mais voltar a falar-lhe. Porque o perdão é a decisão de largarmos o ressentimento, o ódio e a procura de vingança. Não, necessariamente, a de nos voltarmos a expor a ser magoados.

Agora pense comigo, Mãe: se o perdão é uma decisão livre, então os outros não a podem tomar por nós, ou seja, obrigar uma criança a dar um beijinho a um amigo e a pedir desculpa será sempre, na melhor das hipóteses, um remendo superficial. Quando vemos uma criança a magoar outra é bom ajudá-la a observar a relação causa-efeito, a observar os sentimentos que aquela acção causou e, também, dar-lhe ferramentas para identificar o sentimento de culpa que vem a seguir, e como esse “remorso” pode ser usado para reparar os danos causados. Mas, para isso, é fundamental que não se humilhe o “agressor”, tornando a culpa tão intolerável que o único escape é fingir que não se importa, ou portar-se ainda pior no futuro, numa fuga para a frente.

Se queremos verdadeiramente ensinar os nossos filhos a perdoar, a receita é sempre a mesma: darmos o exemplo. Comecemos por pedir-lhes desculpa quando fizermos alguma coisa mal: e não um “desculpa, mas estavas a ser insuportável”, mas um desculpa assumido, permitindo-lhes que fiquem zangados ou tristes o tempo que for preciso.

Beijinhos!

O Birras de Mãe, uma avó/mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, começaram a escrever-se diariamente, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. E, passado o confinamento, perceberam que não queriam perder este canal de comunicação, na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.