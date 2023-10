No Chez Chouette, o chef tem 24 anos e sabe o que quer

Divertido, descontraído, com “batatas à alentejana” e bolo de bolacha sem o bolo. É assim o Chez Chouette, no bairro lisboeta Alvalade, onde Leopoldo Calhau passou a cozinha a António L. Xavier.

Quando Leopoldo Garcia Calhau convidou António L. Xavier para assumir as rédeas do Chez Chouette, o restaurante que abriu há pouco mais de um ano no bairro de Alvalade, pediu-lhe sobretudo uma coisa: que respeitasse a costela francesa do espaço – e, claro, também a portuguesa.