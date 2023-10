Castelo Branco já é Cidade Criativa da UNESCO

Castelo Branco passou a integrar a Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na categoria artesanato e artes populares, com o bordado albicastrense.

Castelo Branco é a mais recente adição portuguesa à Rede de Cidades Criativas da UNESCO, integrando a categoria dedicada ao artesanato e artes populares, graças ao Bordado de Castelo Branco, uma arte secular que é um dos símbolos da cidade e da região.

Para a autarquia, trata-se do reconhecimento mundial da importância desta técnica tradicional, uma expressão da identidade cultural e da criatividade do povo albicastrense. Com a entrada de Castelo Branco na Rede de Cidades Criativas da UNESCO é dado "um importante passo" na sua valorização e promoção "a um público mais alargado", assim como "para um desenvolvimento sustentável", defende o município em comunicado.

"Estamos perante uma oportunidade única", destaca Hélder Henriques, vice-presidente do município e coordenador do processo de candidatura em 2022, citado na nota de imprensa. "Esta candidatura representa uma visão para o território ancorada naquilo que temos de mais genuíno e autêntico."

Foto Bordado de Castelo Branco Teresa Pacheco Miranda (Arquivo)

Para o autarca, esta integração na Rede de Cidades Criativas da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) "é o elemento agregador de toda uma estratégia de desenvolvimento territorial que tem como objectivo de longo prazo dar resposta a desafios como a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento de uma economia do conhecimento e de proximidade e a sustentabilidade demográfica".

A expectativa é que esta distinção contribua para o desenvolvimento, "desejavelmente", de "um ecossistema criativo, centrado na diversidade, tecnologia, empenhado na sustentabilidade, na inclusão social e na regeneração urbana", além de um estímulo para a "atractividade de Castelo Branco do ponto de vista cultural e turístico", sublinha.

A Rede de Cidades Criativas da UNESCO é um projecto lançado em 2004, para promover a cooperação entre as cidades que reconhecem a criatividade como um factor importante no seu desenvolvimento urbano nos aspectos económicos, sociais, culturais e ambientais. Já integravam a rede nove municípios portugueses: Idanha-a-Nova, Óbidos, Amarante, Barcelos, Braga, Caldas da Rainha, Leiria, Covilhã, e Santa Maria da Feira.