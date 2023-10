Terça na TV: Evil Dead II, assassinos em série e terror para miúdos

CINEMA

Evil Dead II

Filmin, streaming

Depois de terem provado o que sabiam fazer no terror com o primeiro Evil Dead, de 1981, um grupo de amigos de escola de Detroit, no Michigan, que incluía o realizador Sam Raimi e o actor Bruce Campbell, fez, seis anos depois, esta espécie de sequela, cujo início resume, mudando algumas coisas, o primeiro filme. Continua a ser numa cabana na floresta, com um espírito malévolo que veio de um livro, mas é mais cómico. Este é um dos filmes que a Filmin juntou no novo canal Horror Stories, que inclui clássicos de Romero, Dante, Carpenter, Coppola, Corman, Roeg ou Nakata, mas também nomes mais recentes, de Eskil Vogt e David Robert Mitchell a Jennifer Kent.

Zodiac

Cinemundo, 20h

Mais do que só terror, a maratona de Halloween do Cinemundo foca-se em filmes de assassinos em séries e respectivas investigações. Arranca com este clássico de 2007, realizado por David Fincher (que voltou aos assassinos com O Assassino, neste momento em sala), inspirado na história verídica de um assassino em série que aterrorizou a baía de São Francisco no final dos anos 1960, um dos mais intrigantes casos por resolver da história da criminologia. A noite prossegue com Postais Mortíferos (Danis Tanovi, 2020), The Killing Fields - O Campo da Morte (Ami Canaan Mann, 2011) e Spiral: O Novo Capítulo de Saw (Darren Lynn Bousman, 2021).

Massacre no Texas

TVCine Action, 20h25

Sally e o irmão, Franklin, decidem visitar a campa do avô. Na viagem de regresso, os dois irmãos e os amigos dão boleia a um estranho que tenta matar Franklin. O grupo de jovens consegue livrar-se do passageiro indesejado e prossegue a viagem, até que o desejo de um banho os faz parar numa quinta e entrar numa casa abandonada. Só que a casa pertence a uma família de canibais da qual fazem parte o estranho que pedia boleia e “Leatherface”, um louco que os persegue com uma serra eléctrica. Esta é a premissa deste filme de Tobe Hooper de 1974, livremente inspirado nos crimes reais de Ed Gein. Deu origem a várias sequelas e um remake. A seguir, o TVCine Action passa Um Lugar Silencioso, de John Krasinski, fenómeno de terror saído em 2018.

SÉRIE

Chicago P.D.

Fox, 22h15

O spin-off de Chicago Fire dedicado a uma esquadra de polícia em Chicago, entre polícias normais e detectives especializados, chega à décima temporada, exibida originalmente nos Estados Unidos entre 2022 e Maio deste ano. Arranca com dois episódios de seguida. No primeiro, há uma nova chefia, bem como o luto pela morte de uma informadora, e tentativas de limpar as redondezas. No segundo, um homem condenado por homicídio desvia a carrinha que o transporta.

Segredos de Um Casamento

RTP2, 2h08

Começa a terceira e derradeira temporada desta série cómica australiana (que era um spin-off de It’s a Date). É sobre um casal junto há mais de 15 anos que vê a vida mudar quando ele é despedido, ela volta a trabalhar e o irmão dele vai viver com eles. No primeiro dos oito episódios desta última época, datada de 2021, há um problema de bullying com uma das filhas deles na escola.

DOCUMENTÁRIO

Crypto Decoded

AMC Break, 22h

Estreia. Este documentário de 2022, assinado por Peter Yost, é um episódio da série Nova, dedicada à ciência, da PBS, a televisão pública americana. É um olhar sobre as criptomoedas e os NFT, que explica, com recurso a especialistas, de que é que se trata ao certo todo este negócio e o que é que poderá mudar no mundo.

INFANTIL

Z-O-M-B-I-E-S (VP)

Disney Channel, 10h10

Ao longo do dia, o Disney Channel assinala o Halloween com, por exemplo, a trilogia musical Zombies, iniciada em 2018 e realizada por Paul Hoen, de zombies no liceu. Há ainda o especial LEGO Star Wars: Contos de Arrepiar e a exibição de Monstros e Companhia, o filme Pixar de 2001.

DESPORTO

Liga das Nações Futebol Feminino - Portugal x Áustria

RTP1, 18h07

Portugal recebe a Áustria no Estádio Varzim Sport Clube, na Póvoa de Varzim, como parte do grupo A2 da Liga das Nações.