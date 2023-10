Elenco de Friends reage à morte de Matthew Perry: “Estamos totalmente devastados”

O elenco de Friends quebrou o silêncio em relação à morte de Matthew Perry, encontrado morto no domingo na sua casa em Los Angeles, nos EUA.

Num curto comunicado publicado pela revista People, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer despedem-se do actor de 54 anos que imortalizou a personagem Chandler Bing.

“Estamos todos totalmente devastados ​​com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família”, lê-se no comunicado. “Há muito a dizer, mas agora vamos tirar um momento para fazer o luto e processar esta perda insondável.”

Os actores escrevem que "a seu tempo", "como e quando" forem capazes, poderão dar novas declarações. "Para já, os nossos pensamentos e o nosso amor estão com a família de Matty, os seus amigos e todos que o amavam em todo o mundo."

Os co-criadores da série Marta Kauffman e David Crane e o produtor executivo Kevin Bright, num comunicado conjunto, também se pronunciaram sobre a morte do actor: "Estamos chocados e profundamente, profundamente tristes pela morte do nosso querido amigo Matthew."

"Ainda parece impossível. Tudo o que podemos dizer é que nos sentimos abençoados por ele ter sido parte das nossas vidas. Era um talento brilhante", continuaram. "Vamos sempre agradecer a alegria, a luz e a inteligência que ele trazia a cada momento – não apenas ao seu trabalho, mas na vida também. Era sempre a pessoa mais engraçada na sala."

Perry foi encontrado sem vida numa banheira de hidromassagem na sua residência no domingo, 29 de Outubro, por volta das 16h locais (00h em Portugal continental). A causa oficial da morte ainda está por apurar.

Nas redes sociais, multiplicaram-se as homenagens de amigos e fãs, muitas delas centradas em Chandler Bing, a personagem que o actor interpretou durante dez anos em Friends e que se lhe colou à pele.

Nascido a 19 de Agosto de 1969 em Plymouth, Massachusetts, nos Estados Unidos, Perry cresceu no Canadá. Lutou durante muitos anos contra a dependência de drogas, da qual resultaram graves problemas de saúde. Há um ano, numa entrevista à People a propósito do lançamento do seu livro de memórias, disse estar "bastante saudável" e "surpreendido com a resiliência" que demonstrou ao longo da vida: "Tornei-me mais forte em todos os sentidos."